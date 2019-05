Juventus đăng quang hoành tráng, căng thẳng đua Top 4 Serie A

Rạng sáng nay (20-5), vòng đấu áp chót Serie A đã kết thúc với niềm vui nhỏ dành cho thế lực một thời của bóng đá Ý, AC Milan. Trước vòng đấu này Milan (62 điểm) đang xếp thứ năm, kém hai đội xếp thứ ba và tư Inter Milan (66 điểm), Atalanta (65 điểm) lần lượt 4 và 3 điểm. Đây là ba CLB cùng với AS Roma (62 điểm) cạnh tranh cho hai chiếc vé còn tham dự Champions League.



Kết quả vòng 37 Serie A đã giúp “nửa đỏ” thành Milan rút ngắn khoảng cách với các đối thủ đồng thời gần như “cắt đuôi” AS Roma.



Huyền thoại BUffon trở lại Juventus trong ngày "lão bà" đăng quang.

Trong cuộc cạnh tranh Top 4 giữa 4 CLB này, chỉ AC Milan giành chiến thắng, trong khi Atalanta, Roma đều hòa còn Inter Milan thua. Cụ thể, AC Milan thắng Frosione 2-0, Atalanta hòa Juventus 1-1, AS Roma hòa Sassuolo 0-0 còn Inter Milan thua Napoli đến 1-4.

Kết quả này khiến Inter Milan mất vị trí thứ ba vào tay Atalanta. Dù hai đội có cùng 66 điểm nhưng Atalanta vượt lên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, +29 so với +23. AC Milan vẫn đứng thứ 5 nhưng đã có 65 điểm (hiệu số +18), còn AS Roma tụt lại với 63 điểm (hiệu số +17).

Nhìn vào điểm số và hiệu số thì AS Roma gặp bất lợi lớn khi kém Top 4 ba điểm và hiệu số không cao. Trong khi dù AC Milan đã rút ngắn khoảng cách với các đối thủ nhưng họ lại không thể nắm quyền tự quyết trước vòng đấu cuối cùng.

Inter Milan và Atalanta chỉ cần thắng ở lượt cuối là cục diện Top 4 ngã ngũ. Cả hai lại có lợi thế chơi trên sân nhà ở vòng 38. Atalanta đối đầu với đối thủ hết động lực Sassuolo thì Inter Milan gặp khó hơn khi đụng CLB đang có nguy cơ rớt hạng Empoli. Trong khi đó, Roma tiếp Parma trên sân nhà, còn AC Milan gặp SPAL trên sân khách.



Các CĐV Juventus ăn mừng chức vô địch.

Cuộc đua trụ hạng Serie A cũng căng thẳng và hấp dẫn không kém. Frosione và Chievo đã chính thức rớt hạng. Suất rớt hạng còn lại sẽ thuộc về 1 trong các đội Genoa (37 điểm, hiệu số -18), Empoli (38 điểm, -18), Udinese (40 điểm, -15). Hai CLB có cùng 40 điểm Bologna, Fiorentina trên lý thuyết vẫn có thể rớt hạng nhưng thực tế thì cực khó. Cả hai đều đang có hiệu số rất tốt, đó là chưa kể Bologna còn 1 trận chưa đấu.

Cũng sau trận hòa Atalanta 1-1, các cầu thủ Juventus đã chính thức được trao chức vô địch Serie A. Đây cũng là trận đấu cuối cùng được thi đấu trên sân nhà Allianz của trung vệ kỳ cựu 38 tuổi Andrea Barzagli. Cũng tại đây, Ronaldo trong lần đầu đến Ý thi đấu ngay lập tức đã có giải cầu thủ xuất sắc nhất Serie A.

Các cầu thủ Juventus ăn mừng chức vô địch.



Ronaldo đã có chức vô địch Serie A đầu tiên.







Ronaldo cùng gia đình trong ngày đăng quang.



Dybala...



... và HLV Allegri hôn cúp.







Barzagli khóc trong lần cuối cùng được thi đấu chính thức trên sân nhà Allianz cho Juve.



Ronaldo nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Serie A.

