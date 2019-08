Juventus không xin lỗi

Công ty Tổ chức K-League và TheFasta đã đăng đàn lấy làm thất vọng về việc Juventus vi phạm hợp đồng khi không cho Ronaldo ra sân thi đấu với các ngôi sao K-League, đã vậy nhà vô địch Ý còn không xin lỗi.

Chủ tịch CLB Juventus, ông Andrea Agnelli nói với báo chí rằng ông thừa nhận Juventus có chút thiếu trách nhiệm với sự việc nhưng không xin lỗi.

Trong khi đó các phía liên quan của Hàn Quốc mong chờ tối thiểu một lời chính thức đăng đàn xin lỗi từ Juventus.



Trước khi đến Seoul, Ronaldo đá đủ 90 phút ở Trung Quốc với Inter

Việc Ronaldo không ra sân trận gặp các ngôi sao K-League xuất phát từ sự tư vấn của tổ y tế Juventus, vì trước đó 48 giờ đồng hồ Ronaldo đã đá đủ 90 phút ở trận giao hữu với Inter Milan tại Trung Quốc.

Juventus cũng nêu lý do không xin lỗi là do khi đội di chuyển từ sân bay về khách sạn và từ khách sạn ra sân bóng, phía Hàn Quốc hoàn toàn không bố trí xe cảnh sát mở đường để kẹt xe trầm trọng và mất hơn 110 phút họ mới về tới khách sạn… Juventus có hai lý do để bắt bẽ là The Fasta đã “mang con bỏ chợ” và tổ y tế của Juvnetus thấy Ronaldo không đủ khỏe để ra sân.

Juventus khẳng định họ chỉ thiếu chút trách nhiệm, còn xin lỗi thì đừng mong.