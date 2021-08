VĐV nước rút Krystsina Tsimanouskay, 24 tuổi người Belarus lần đầu lên tiếng sau cuộc trốn chạy và về đến Warsaw, thủ đô Ba Lan.

Krystsina tổ chức cuộc họp báo tại Warsaw để nói lên nhiều điều, trong khi đó chồng cô, anh Arseni Zhdanevich đã có mặt ở Ba Lan sau khi nhanh chóng dàn xếp để lái ô tô từ Belarus băng qua Ukraina rồi đến Warsaw.



Krystsina Tsimanouskaya cùng ông Pavel Lotushko, Chủ tịch Quỹ tương hỗ thể thao Belarus tại buổi họp báo. Ảnh: Getty

Krystsina nói: “Khi trong đêm xảy ra việc hai quan chức thể thao Ukraina đến phòng tôi trong làng VĐV Olympic cưỡng ép tôi ra sân bay về Belarus, tôi chạy sang nhóm cảnh sát Nhật và cầu cứu. Bà tôi ở Belarus đã bảo tôi không nên quay về nhà vì sẽ rất nguy hiểm tính mạng, mẹ của tôi cũng bảo thế và từ đó tôi đưa ra quyết định ngay tức khắc”.



Hình ảnh Krystsina nhờ cảnh sát Nhật giúp đỡ đêm 1-8. Ảnh: Reuters

Khi cô bàn quyết định của mình cùng chồng thì nữ VĐV 24 tuổi này rất ngạc nhiên vì ông chồng đưa ra quyết định và chuẩn bị hành trang rất nhanh cho cuộc tháo chạy khỏi Belarus để đoàn tụ cùng vợ tại Warsaw.

Krystsina nói rằng, bây giờ cô cảm thấy thật an toàn và mọi người xung quanh giúp đỡ cô rất nhiều để được an toàn như thế. Phía Ukraina và Ba Lan cũng giúp đỡ chồng cô rất nhiều trên đường lái ô tô băng qua Ukraina để đến Ba Lan an toàn.



Krystsina được đưa ra sân bay rời Nhật trưa ngày 4-7. Ảnh: Reuters

Krystsina cũng nêu suy nghĩ rằng chồng cô có lẽ đã rất sốc khi cô đưa ra quyết định sau sự cố là đến Ba Lan, nhưng rồi anh ấy cũng phản ứng rất nhanh để ra đi và vợ chồng đoàn tụ tại Warsaw.

Trong khi đó, hai quan chức vào phòng cô ở làng VĐV để cưỡng ép cô ra xe đến sân bay về nước đã bị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cấm các hoạt động thể thao vì hành vi phi thể thao trên.

Bây giờ vợ chồng Krystsina đã đoàn tụ gia đình tại Warsaw và gia đình tị nạn này sẽ bắt đầu cuộc sống mới.