Lewandowski lập poker, Bayern thắng nghẹt thở phút bù giờ

Ở vòng đấu trước, Bayern Munich bất ngờ “sụp hầm” khi để thua thảm Hoffenheim với tỉ số 1-4. Tại vòng 3 Bunsdesliga, “Hùm Xám” tràn đầy tự tin khi tiếp đón Hertha BSC trên sân nhà.

Với dàn đội hình cực mạnh so với đối thủ, Bayern sớm thi đấu lấn lướt để tạo nên thế trận một chiều. Nhưng phải đến phút 36, “Hùm Xám” mới có được cơ hội làm rung lưới Hoffenheim do công của Muller. Tuy nhiên bàn thắng của tiền đạo người Đức không được công nhận do lỗi việt vị.



Lewandowski tận dụng hàng thủ của đối phương đang hỗn loạn để ghi bàn mở điểm. Ảnh: Getty Images.

Chỉ bốn phút sau đó, “họng súng” còn lại của Bayern là Lewandowski cũng “khai hoả” giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 40. Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải vào vòng cấm của đồng đội, trung phong người Ba Lan bật cao đánh đầu tuy nhiên thủ môn của Hertha BSC đã bay người cản phá.

Ngay sau đó bóng đên chân Gnabry, cầu thủ này tạt bóng tầm thấp cho Lewandowski dứt điểm cận thành, giúp Bayern Munich kịp khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Lewandowski tiếp tục “bắn phá” khung thành của Hertha BSC để giúp Bayern Munich có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 51 hậu vệ Chris Richards có đường căng ngang vào vòng cấm, bóng lần nữa đến chân Lewandowski để tiền đạo này xoay người sút góc hẹp nâng tỉ số lên 2-0 cho “Hùm Xám”.



Lewandowski tiếp tục "nhả đạn" đầu hiệp hai giúp Bayern nhân đôi cách biệt. Ảnh: Getty Images.

Thủng lưới hai bàn, nhưng Hertha BSC vẫn chưa chịu buông xuôi, đội bóng của HLV Labbadia có được hai bàn gỡ ở phút 59 và 71 để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 59 từ tình huống đá phạt cố định giữa sân, Matheus Cunha tạt bóng vào vòng cấm để cho tiền đạo Cordoba bật cao đánh đầu rút ngắn tỉ số còn 1-2.



Cordoba đánh đầu phút 59...Ảnh: Getty Images.



... và pha ghi bàn của Matheus Cunha giúp Hertha BSC gỡ hoà 2-2. Ảnh: Getty Images.

Đến phút 71, Matheus Cunha có tình huống đập nhả đẹp mắt với đồng đội là Pitatek để loại bỏ toàn bộ hàng thủ của Bayern. Trong tình huống đối mặt thủ môn Neuer, Matheus Cunha lạnh lùng dứt điểm gỡ hoà 2-2 cho đội khách Hertha BSC.



Lewandowski vẫn không "buông tha" mành lưới đối thủ khi lập hat-trick giúp Bayern lần nữa vươn lên dẫn 3-2. Ảnh: Reuters.

Mưới phút cuối trận giữa Bayern Munich và Hertha BSC càng thêm kịch tính khi có đến 3 bàn thắng được ghi. Phút 85, Lewandowski lập hat-trick giúp Bayern Munich lần nữa vươn lên dẫn trước với tỉ số 3-2.

Từ tình huống đá phạt cố định, các cầu thủ Bayern thực hiện pha tạt bóng vào vòng cấm. Muller trong pha bóng này sút trượt bóng vô tình trở thành đường căng ngang cho Lewandowski băng vào dứt điểm cận thành.



Vừa vào sân Jessic Ngankam đã ghi tên lên bảng điện tử khi đánh đầu gỡ hoà 3-3 cho Hertha BSC. Ảnh: Getty Images.

Nhưng 3 phút sau, Hertha BSC lại san bằng cách biệt 3-3 sau pha bật cao đánh đầu của cầu thủ vừa vào sân Jessic Ngankam. Tưởng chừng như hai đội sẽ chia điểm với tỉ số hòa kịch tính, nhưng đến phút bù giờ cuối trận Lewandowski tiếp tục sắm vai người hùng khi có tình huống té ngã trong vòng cấm mang về phạt đền cho Bayern Munich.

Trên chấm 11 mét, Lewandowski dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp để giúp anh hoàn tất cú Poker, đồng thời ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich.



Lewandowski tự kiếm phạt đền, rồi lập poker thành công, giúp Bayern Munich thắng nghẹt thở phút bù giờ. Ảnh: Reuters.

Giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Hertha BSC, Bayern Munich có được vị trí thứ tư với 6 điểm sau 3 vòng đấu. Nhà ĐKVĐ Champions League tạm kém 3 đội đầu bảng là Leipzig, Augsburg và Frankfurt khi đang có cùng 7 điểm.