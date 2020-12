Lewy vượt Messi và Ronaldo giành The Best, bất ngờ Klopp

Các đề cử giải The Best của FIFA Nam cầu thủ xuất sắc nhất Robert Lewandowski (Ba Lan, Bayern Munich) Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, Juventus) Lionel Messi (Argentina, Barcelona) Nữ cầu thủ xuất sắc nhất Lucy Bronze (Anh, Lyon/Man City) Pernille Harder (Đan Mạch, Wolfsburg/Chelsea) Wendie Renard (Pháp, Lyon) Nữ thủ môn xuất sắc nhất Sarah Bouhaddi (Pháp, Lyon) Christiane Endler (Chile, PSG) Alyssa Naeher (Mỹ, Chicago Red Stars) Nam thủ môn xuất sắc nhất Alisson Becker (Brazil, Liverpool) Manuel Neuer (Đức, Munich) Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid) Nam HLV xuất sắc nhất Marcelo Bielsa (Argentina, Leeds United) Hans-Dieter Flick (Đức, Bayern) Jurgen Klopp (Đức, Liverpool) Nữ HLV xuất sắc nhất Emma Hayes (Anh, Chelsea) Jean-Luc Vasseur (Pháp, Lyon) Sarina Wiegman (Hà Lan, đội tuyển Hà Lan) Giải thưởng FIFA Puskas - Bàn thắng đẹp nhất năm Giorgian De Arrascaeta (Uruguay) - Ceará vs Flamengo (VĐQG Brazil ngày 25/8/2019) Son Heung-min (Hàn Quốc) - Tottenham vs Burnley (Premier League ngày 7/12/2019) Luis Suárez (Uruguay) - Barcelona vs Mallorca (LaLiga ngày 7/12/2019) Đội hình 11 cầu thủ nam xuất sắc nhất năm Đội hình 11 cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm Giải thưởng Fair Play