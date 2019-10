Marquinhos tiết lộ thế hệ tài năng mà kém may mắn của Brazil

Selecao đến Singapore để chuẩn bị đá giải tam giác gồm Brazil, Senegal và Nigeria. Marquinhos tiết lộ anh cùng đồng đội đang là thế hệ thuộc loại giỏi nhất của Brazil nhưng đen bạc.



Neymar cùng dàn sao Brazil tập luyện tại Singapore.

Với các thế hệ bóng đá Brazil nói chung và tuyển Brazil hiện nay nói riêng phải có một danh hiệu vô địch World Cup thì họ mới có tiếng nói trọng lượng với các đàn anh, tiền bối. Marquinhos cho rằng thế hệ của anh hiện nay, thế hệ Brazil hiện nay là một trong những thế hệ chất lượng nhất, giỏi nhất nhưng đen bạc là chưa có một danh hiệu vô địch World Cup… khó nói chuyện với các tiền bối, các đàn anh.



...Thế hệ này thừa tài năng nhưng kém may mắn?

Brazil sở hữu số lần vô địch World Cup nhiều nhất… quả đất với năm lần. Mỗi thế hệ được nhìn nhận là giỏi thì phải có một danh hiệu mới đủ tư cách nói chuyện.

Marquinhos cho rằng thế hệ hiện nay của Brazil là rất giỏi, thuộc hạng giỏi nhất lịch sử Brazil nhưng việc đi tìm một danh hiệu World Cup vẫn còn là một sự thách thức.

Cũng theo Marquinhos, thế hệ này tuyệt vời nếu có một danh hiệu vô địch thì tất nhiên sẽ trở thành… những huyền thoại như các tiền bối. Chất lượng thế hệ tuyển Brazil hiện nay thừa thải để xây dựng nên một ngôi vô địch World Cup nhưng chưa gặp thời. “Nếu có một ngôi vô địch World Cup, chúng tôi sẽ trở thành huyền thoại ngay” - Marquinhos nói.



Fan Singapore chụp ảnh cùng sao Brazil.

Cũng theo cầu thủ đang là đồng đội của Neymar, Silva trong màu áo PSG này, tuyển Brazil hiện nay gồm những nhà ảo thuật sân cỏ… nhưng lịch sử bóng đá Brazil vẫn chưa chịu nhìn nhận họ.

Truyền thông cũng đặt câu hỏi với Marquinhos rằng có phải thế hệ này của Brazil giỏi nhưng quá bận bịu ở CLB dẫn đến thiếu gắn kết trong môi trường đội tuyển?

Marquinhos cho rằng đó cũng là một lý do, một cơ sở để xác định. Tuy nhiên, đó không phải là lý do chính, vì thế hệ này đã chơi cùng nhau lâu rồi. Cái chính là toàn đội vẫn chưa gặp vận may.