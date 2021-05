Họ đã nói Matthew Howarth, nhà báo thân Man City: Thomas Tuchel có thể tốt hơn Josep Guardiola ở giải Premier League và FA Cup trong hai tháng qua. Tuy nhiên, lần cuối cùng Pep Guardiola thi đấu với hệ thống số 9 ảo trên sân The Blues, The Citizens đã thắng đậm. Nếu Man City có thể tạo nên chất lượng và sự trưởng thành trong cách thi đấu như chiến thắng PSG ở bán kết, chiếc cúp vô địch sẽ là của họ.

Trận chung kết Champions League kết thúc mùa giải ở châu Âu sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng mai (30-5). ẢNH: GETTY Jon Phipps, nhà báo thân Chelsea: Chelsea có những gì cần thiết để giành chiến thắng? Tất nhiên họ sẽ làm mọi điều cần thiết. The Blues đã đối đầu với Man City 2 lần và giành chiến thắng cả hai, 1 trận bán kết FA Cup và 1 cuộc đụng độ ở Premier League ngay tại Manchester. Ngay cả khi Chelsea gần đây chơi lẹt đẹt, Thomas Tuchel vẫn khiến họ khó bị đánh bại nhờ việc dựa trên hàng thủ chắc chắn. Khả năng dứt điểm của Chelsea là vấn đề lớn nhất nhưng họ có rất nhiều tài năng có khả năng. Chỉ cần một trong số họ thăng hoa, chiếc cúp rất có thể sẽ bay đến London thay vì Manchester. Tiêu điểm Thomas Tuchel là HLV đầu tiên trong lịch sử Champions League dẫn dắt 2 CLB khác nhau vào hai trận chung kết trong 2 năm liên tiếp. Ở mùa trước, PSG của Tuchel đã thất bại 0-1 trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League.