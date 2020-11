Napoli ‘hủy diệt’ AS Roma trong trận đấu tưởng nhớ Maradona

Trận đại chiến tại vòng 9 Serie A là màn đối đầu giữa Napoli và AS Roma, trận đấu hấp dẫn không chỉ đây là 2 CLB mạnh tại Ý, mà đây là trận đấu mà các cầu thủ chủ nhà Napoli tưởng nhớ đến huyền thoại vừa mới qua đời của đội bóng là Diego Maradona.

Trong trận đấu đầy cảm xúc này, Napoli đã đánh bại AS Roma với tỷ số 4-0 đê có được vị trí thứ 5 trên BXH với 17 điểm. Mặc nhận có cùng điểm số, nhưng AS Roma lại xếp sau Napoli do thua hiệu số bàn thắng.



Trên sân San Paolo treo tấm hình lớn của Maradona để các cầu thủ đến đặt hoa tưởng niệm cho huyền thoại của CLB trước trận đấu. Ảnh: AP.

Đúng với tinh thần tưởng nhớ huyền thoại của đội bóng cũng như người con cưng của thành phố Napoli, các cầu thủ của HLV Gattuso nhập cuộc với quyết tâm mạnh mẽ.

Nhưng phải đến phút 31, đội chủ nhà mới có được bàn thắng mở tỷ số do công của đội trưởng Insigne. Từ pha đá phạt chếch bên cánh trái, cầu thủ người Ý thực hiện pha sút phạt đẹp mắt để mở tỷ số 1-0 cho Napoli.



Đội trưởng Insigne ăn mừng bàn thắng sau pha sút phạt đẹp mắt mở tỷ số. Ảnh: AP.

Tấn công liên tục nhưng phải đến phút 64, Napoli mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của tiền vệ Fabian. Từ đường chuyền trước vòng cấm của Insigne, Fabian đỡ bóng rồi dứt điểm trước vòng cấm của AS Roma. Trong pha bóng này mặc dù tiền vệ Fabian dứt điểm tuy không mạnh, nhưng hàng phòng ngự và thủ môn của Roma vẫn không thể cản phá giúp Napoli nhân đôi cách biệt.



Tấn công liên tục nhưng phải đến hiệp hai, Napoli mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Fabian. Ảnh: Getty Images.

Với những miếng đánh tấn công tốc độ, Napoli tiếp tục có thêm hai bàn thắng ở khoảng thời gian 10 phút cuối trận đấu. Phút 81 từ tình huống phản công nhanh bên cánh phải, tiền vệ Elmas có pha dứt điểm ngoài vòng cấm buộc thủ môn Mirante của Roma phải đổ người bắt bóng.

Nhưng trong pha bóng này, người gác đền của Roma lại không thể ôm gọn bóng để cho Mertens băng vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên thành 3-0.



10 phút cuối các cầu thủ Napoli ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-0. Ảnh: Reuters.

Không tìm được bàn gỡ, hàng thủ của AS Roma tiếp tục thể hiện sự vụng về ở bàn thua cuối khi để Politano một mình đi bóng xâm nhập vòng cấm. Ngay sau đó tiền đạo của Napoli dùng kỹ thuật để đánh bại thủ môn của đội khách để ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Napoli ở phút 86.



Trong trận đấu này, Napoli quyết tâm giành chiến thắng để tưởng nhớ đến huyền thoại của CLB. Ảnh: Reuters.

Sau trận đấu, đội trưởng Insigne đã có những chia sẻ với giới truyền thông rằng: “Chắc chắn rằng chúng tôi đã chơi với nguồn động lực lớn, chúng tôi đã mất đi thần tượng của mình và đó là một nỗi đau. Hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi muốn một kết quả hơn bình thường vì Diego vì thành phố đang trải qua mất mát. Chúng tôi giành chiến thắng này để tưởng nhớ đến ông ấy.”

Đội hình thi đấu:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme (Lobotka 84), Ruiz; Lozano (Politano 67), Zielinski (Elmas 78), L Insigne, Mertens (Petagna 84)

Thẻ phạt: Lorenzo.

Bàn thắng: Insigne (30'), Fabian Ruiz (64'), Mertens (81'), Politano (86')

Roma: Mirante; Mancini (Juan Jesus 38), Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini (Mayoral 79), Veretout (Villar 46), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (Perez 71)

Thẻ phạt: Ibanez, Cristnate.