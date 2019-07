Những dòng tâm sự đẫm nước mắt của vợ võ sĩ quá cố

Tay đấm hạng nhẹ Nga Maxim Dadashev qua đời sau trận thua Matias trên võ đài để lại người vợ Elizaveta Apushkina cùng cậu con trai 2 tuổi.

Những dòng trạng thái của người vợ góa chồng khi còn quá trẻ đang trở thành đề tài đầy xúc động ở Nga và như tiếng chuông cảnh tỉnh với môn võ khốc liệt này.



Maxim Dadashev cùng vợ và con trai

“Maxi, anh luôn ở trong trái tim em” đó là dòng trạng thái đầu tiên kể từ khi Elizaveta bên cạnh chồng chứng kiến Dadashev trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Maryland của Mỹ.

Khi tình hình Dadashev ngày càng trở nên tồi tệ thì Elizaveta kịp bay sang Mỹ và ở bên cạnh chồng được sáu giờ đồng hồ trước khi Maxim Dadashev trút hơi thở cuối cùng.



Qua 11 hiệp đấu Dadashev liên tục chịu đòn từ đối thủ Matias

Elizaveta viết: “Dẫu biết rằng, em đến với anh khi anh là một võ sĩ nổi tiếng, nhưng từ ngày cả hai thuộc về nhau thì em mong thế giới hãy vĩnh viễn cấm môn võ, trò chơi điên rồ này, niềm ước mơ lớn nhất của đời em đấy. Dẫu biết rằng “có thể sinh nghề tử nghiệp” nhưng em vẫn cứ mong một ngày nào đó anh sẽ vĩnh viễn treo găng…nhưng ước mơ nhỏ của em chưa thành hiện thực thì bi kịch lại đến với anh và đến với đời em cùng con trai của anh”.

Dòng trạng thái khác của Elizaveta: “Trước khi anh ra đi, anh là võ sĩ độc cô cầu bại…anh thắng tất cả các đối thủ (13 đối thủ trong đó thắng 11 trận Knock out), em bồi hồi cho anh mỗi khi anh thượng đài, dẫu anh đánh thắng nhưng trái tim em co thắt lại. Nhìn những lần anh hạ Knock out đối thủ em mừng vì không có chuyện chẳng lành xảy ra với anh, nhưng em cũng rất đau lòng. Người thân, vợ, con của đối thủ chắc cũng sẽ đau đớn lắm. Bây giờ em đang sống trong chuỗi ngày đau đớn như thế khi anh qua đời.

Cứ mỗi lần anh sắp thượng đài là em cảm thấy vô cùng lo lắng, em sống trong chuỗi ngày bất an, làm việc gì cũng không thể tập trung được và em chỉ biết cầu Chúa che chở cho anh, người chồng tốt của em và người cha tốt của con trai em mà thôi.

Maxim! anh ra đi thanh thản nhé, anh mãi trong trái tim em. Tình yêu của chúng mình là mãi mãi”.