Pogba hại MU thua đau Arsenal ngay tại Old Trafford

Tâm điểm vòng 7 Premier League là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Arsenal trên sân Old Trafford. Cả hai đội đều không muốn thua ở trận đấu này bởi trước đó những Manchester City, Liverpool và Chelsea đều giành chiến thắng. Riêng với đội chủ nhà MU, họ đang cần chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford ở mùa giải Premier League năm nay.



Solskjaer rất cần chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford ở Premier League mùa này. ẢNH: REUTERS

Trong hiệp 1, hai đội đều chơi rất thận trọng và rất ít khi đẩy cao tốc độ trận đấu. Arsenal là đội chơi hay hơn khi họ không ngại Pressing ngay bên phần sân đối phương. Điều này khiến các cầu thủ MU liên tục để mất bóng và không thể triển khai thế trận tấn công.

Tuy Arsenal cầm được nhiều bóng hơn nhưng họ lại quá thận trọng trong tấn công. Lối chơi cù nhầy của hai đội khiến hiệp một trận đấu diễn ra nhàm chán với rất ít cơ hội được tạo ra.

Arsenal tạo được hai tình huống nguy hiểm với pha đánh đầu vọt xà của Saka, còn pha dứt điểm từ xa của Willian lại đưa bóng đi chạm mép trên xà ngang ra ngoài.



Saka đánh đầu vọt xà ngang. ẢNH: GETTY IMAGES

MU cũng có cơ hội duy nhất của hiệp đấu xuất phát từ đường chuyền rất hay của Rashford nhưng cú dứt điểm của Greenwood lại bị thủ môn Leno khép góc cản phá thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0 với thế trận nghiêng về Arsenal.

Đầu hiệp hai, các cầu thủ MU bắt đầu bung sức và tăng tốc. Các cầu thủ MU thể hiện một bộ mặt rất khác so với hiệp đầu tiên hoàn toàn bế tắc.

Chỉ trong vài phút đầu hiệp hai, MU liên tục tung ra nhiều pha dứt điểm, đáng kể nhất là cú sút bóng trong vòng cấm chạm chân cầu thủ Arsenal bật ra của Wan-Bissaka hay pha đánh đầu ra ngoài của đội trưởng Maguire.



Pogba vô tình phạm lỗi trước tốc độ quá nhanh của Bellerin. ẢNH: GETTY IMAGES

Phía Arsenal có thời cơ vàng để mở tỉ số khi Lacazette kiến tạo cho Aubameyang tung cú cứa lòng đi ra ngoài trong gang tấc, sau đó là pha sút xa như búa bổ của Partey nhưng thủ thành De Gea vẫn kiểm soát được tình hình ôm gọn bóng.

Trong khi tạo được thế trận rất tốt trước Arsenal thì MU bất ngờ bị thủng lưới từ sai lầm của Pogba. Trong tình huống không mấy nguy hiểm, Pogba đã phạm lỗi với Bellerin trong vòng cấm.

Ngay lập tức tiền vệ người Pháp nhận ra sai lầm của mình đập tay xuống mặt cỏ tự trách bản thân. Nhưng mọi thứ đã quá muộn khi chính Pogba tạo đã bước ngoặt của trận đấu có lợi cho đối thủ.

Phút 69, trên chấm Penalty, Aubameyang không mắc bất cứ sai lầm nào sút bóng vào góc phải đánh lừa De Gea ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Arsenal.



Aubameyang ghi bàn trên chấm 11m. ẢNH: REUTERS

Ngay lập tức, HLV Solskjaer liên tục có sự điều chỉnh nhằm thay đổi tình thế bằng cách tung Matic, Donny Van De Beek và Cavani vào sân thay Fred, Greenwood và Bruno Fernandes. Chiến lược gia người Na Uy đã rất nhân văn khi để Bruno ra nghỉ chứ không phải Pogba nhằm tạo cơ hội cho tiền vệ người Pháp lập công chuộc tội.

Nhưng HLV Arteta cũng rất cao tay khi tung nhiều hậu vệ vào sân quyết bảo toàn thắng lợi cho Arsenal. Hàng thủ dày đặc và tập trung của Arsenal khiến MU dù cầm nhiều bóng nhưng không thể làm gì hơn.

Cơ hội gỡ hòa đáng kể nhất của MU là pha tạt vào của De Beek chạm người cầu thủ Arsenal rồi bật vào mặt thủ môn Leno đi ra ngoài.



Aubameyang giải tỏa cơn khát bàn thắng đồng thời đem về 3 điểm cho Arsenal. ẢNH: GETTY IMAGES

Thua trận 0-1, MU có 4 trận liên tiếp không thắng trên sân nhà Old Trafford. “Quỷ đỏ” thành Manchester chỉ có 7 điểm sau 6 trận xếp tận vị trí 15 trên bảng xếp hạng Premier League. Trong khi đó, Arsenal leo lên vị trí thứ 8 với 12 điểm sau 7 trận.

Đội hình ra sân của hai đội:

Manchester United (4-1-2-1-2): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred (sub Matic 62); McTominay, Pogba; Fernandes (van de Beek 75); Rashford, Greenwood (sub Cavani 75)

Dự bị không sử dụng: Henderson, Williams, Tuanzebe, Mata

Thẻ vàng: Fred, Greenwood, Cavani

HLV: Ole Gunnar Solskjaer

Arsenal (3-4-3): Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Bellerin, Partey, Elneny, Saka; Willian (sub Maitland-Niles 86), Aubameyang (sub Mustafi 87), Lacazette (sub Nketiah 76)

Dự bị không sử dụng: Runarsson, Xhaka, Ceballos, Pepe

Bàn thắng: Aubameyang (69’, pen)

Thẻ vàng: Holding, Gabriel

HLV: Mikel Arteta

Trọng tài: Mike Dean

Sân vận động: Old Trafford

Bảng xếp hạng Premier League: