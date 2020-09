Ronaldo bùng nổ, Juventus nhọc nhằn rời thành Rome với 1 điểm

ĐKVĐ Juventus có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới khi đánh bại Sampdoria 3-0 ở vòng đầu tiên Serie A. Trái với “Lão Bà”, AS Roma lại nhận thất bại ngay trận ra quân khi để Verona đánh bại với tỉ số tương tự. Tại vòng 2, Juventus và AS Roma chạm trán nhau ngay tại “đấu trường” Olympico để tạo nên cặp đấu hay nhất tại vòng này.

Với lợi thế được đá trên sân nhà, AS Roma chủ động chơi đôi công với Juventus, mặc dù đội bóng của HLV Paulo Fonseca bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ. Phút 12, AS Roma có cơ hội mở điểm khi Mkhitaryan có pha đi bóng đột phá xâm nhập vòng cấm của Juventus, tuy nhiên cú sút của cựu sao MU lại quá hiền không thể đánh bại được thủ môn Szczesny. Juventus là đội giành quyền kiểm soát bóng vượt trội lên đến 65% trong hiệp một, tuy nhiên chủ nhà Roma mới là đội đạt được mục tiêu có bàn thắng mở điểm.



Tiền vệ Veretout đánh bại Szczesny trên chấm phạt đền để mở điểm cho AS Roma. Ảnh: Getty Images.

Phút 30, tiền vệ Rabiot bên phía Juventus để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến cho “Lão Bà” phải chịu phạt đền. Trên chấm 11 mét, tiền vệ Veretout dễ dàng sút tung lưới Juventus để AS Roma vươn lên dẫn trước 1-0. Hai phút sau bàn thua, Juventus tạo được cơ hội nguy hiểm với pha băng vào đánh đầu đi chệch khung thành của Ramsey sau khi đón được đường tạt bóng thuận lợi bên cánh phải của Ronaldo.



Ronaldo tự kiếm phạt đền, rồi thực hiện thành công gỡ hoà 1-1 cho Juventus. Ảnh: Getty Images.

Phải đến phút 43, từ pha tình huống nỗ lực xâm nhập vòng cấm của Ronaldo, bóng chạm tay hậu vệ Pellegrini bên phía Roma khiến cho đội nhà phải chịu phạt đền. Trên chấm 11 mét, Ronaldo dễ dàng đánh lừa thủ môn Mirante để gỡ hoà 1-1 cho Juventus.

Đối thủ vừa có được bàn gỡ hoà, AS Roma nhanh chóng lấy lại thế dẫn bàn ở phút bù giờ hiệp một bằng pha phản công sắc sảo. Tiền vệ Mkhitaryan có pha dốc bóng tốc độ rồi nhanh chân căng ngang để cho Veretout băng vào lập cú đúp, giúp AS Roma khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-1.



Tận dụng đòn phản công sắc nét của đồng đội, Veretout lập "cú đúp" giúp AS Roma lần thứ hai dẫn bàn trước khi hiệp một kết thúc. Ảnh: Getty Images.

Sang hiệp hai, chủ nhà AS Roma tiếp tục tạo nên sóng gió trước khung thành của Juventus với pha tấn công nguy hiểm ở phút 56. Trung phong Dzeko có pha xử lý tinh tế loại bỏ hai hậu vệ của đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm. Tiếc rằng cú sút của cựu cầu thủ Man. City lại đưa bóng đi chạm cột dọc.



Pha đánh đầu gỡ hoà của Ronaldo giúp Juventus có được 1 điểm đầy khó khăn trên sân Olimpico. Ảnh: Getty Images.

Bị dẫn bàn, Juventus càng thêm khó khi mất người ở phút 63 khi Rabiot nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi thô bạo với Mkhitaryan. Nhưng với việc có Ronaldo trên hàng công, Juventus cũng đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 69. Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải của hậu vệ Danilo, Ronaldo bật cao giữa “rừng” hậu vệ đội chủ nhà AS Roma để đánh đầu gỡ hoà 2-2.



Không có Ronaldo, có thể Pirlo đã phải nhận trận thua đầu tiên trên vài trò HLV chuyên nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội thi đấu chặt chẽ để không phải mắc thêm sai lầm đáng tiếc nào. Chia điểm với tỉ số hoà 2-2, Juventus có được vị trí thứ tư với 4 điểm sau 2 vòng đấu. AS Roma có được 1 điểm đầu tiên ở mùa giải mới Serie A và đứng ở vị trí thứ 13.