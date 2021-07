Đã hay lại còn may, Ý sẽ vô địch? Ý rất hay, rất sáng tạo từ đầu giải cho đến khi họ vào bán kết. 120 phút trước TBN, có lúc người xem không nhận ra những học trò của HLV Mancini từng tung hoành và đàn áp, pressing đối thủ đến tận vị trí trung vệ và thủ môn. Đá với TBN, tất cả chỉ số của Ý đều kém hơn, thậm chí kém xa. Thế nhưng họ vẫn thắng ở chấm luân lưu sau 120 phút đuổi theo bóng nhiều hơn là đá bóng. Nhưng bóng đá cũng cần có yếu tố may mắn và rạng sáng 7-7 thì thần may mắn đã đứng hết về người Ý và gã khổng lồ Donnaruma trong khung thành. Trước khi vào loạt luân lưu, người Ý không được chơi bóng mà đa số là chạy theo bóng. Họ chạy nhiều hơn các cầu thủ TBN đến độ ngột ngạt nhưng chính sự ngột ngạt đấy lại là ưu thế tâm lý rất lớn cho những ai bước đến vạch luân lưu… Người Ý không đánh cắp chiến thắng nhưng đã có thần may mắn đứng trên họ và trên đôi tay của thủ môn Donnaruma. Chưa trận nào mà HLV Mancini lại vá víu nhiều đến thế để mong kết thúc hòa sau 120 phút. Có lúc ông rối tung đội hình lên rồi nhìn vào hàng ghế dự bị mà không biết còn ai vá được. Ý đã hay ở năm trận trước và đến trận thứ sáu, trận bán kết thì họ rất may. Và trong bóng đá, một khi hội tụ cả hay lẫn may thì anh có quyền mơ đến cúp vô địch. NG.NGUYÊN