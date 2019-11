Thắng Nhật 1-0 làm sao đánh bại toàn cuộc được

Trận chung kết lược đi AFC Champions League kết thúc, theo đó chủ nhà Al Hilal (Saudi Arabia) đánh bại Urawa Red Diamonds 1-9. Lượt về diễn ra ngày 24-11. Rất thách thức cho đội bóng Tây Á.



Al Hilal (xanh) khó bảo vệ kết quả mong manh ở lượt về.

Một trận đấu cực hay và tiềm ẩn sự bùng nổ từ chiến thuật của cả hai chiến lược gia. Bàn thắng duy nhất trận đến từ Andre Carillo, cầu thủ người Peru từng chơi cho Juventus ở phút 60.

Trên sân nhà mà Al Hilal chỉ thắng 1-0, rất khó có cửa để bảo toàn kết quả ở lượt về vào ngày 24-11. Đội khách đến từ Nhật Urawa Red Diamonds kiểm soát phần lớn thời lượng của trận đấu, “bắn phá” cầu môn của Al Hilal rất nhiều nhưng vận may không đến với đội đến từ Đông Á.



Andre Carillo ghi bàn duy nhất cho Al Hilal.

Cũng phải thừa nhận rằng hai chiến lược gia Razvan Lucescu của Al Hilal và Tsuyoshi Otsuki rất giàu kinh nghiệm.

Các cầu thủ Nhật giỏi cầm bóng nhờ nhiều cá nhân giỏi kỹ thuật, chơi mảng miếng phối hợp nhỏ như đặc trưng của bóng đá Nhật. Các cầu thủ Al Hilal lại giỏi tranh chấp tay đôi, điều này gây khó cho Urawa. Đội bóng đến từ Nhật cầm bóng nhiều, sút cầu môn cũng nhiều, song trong một buổi tối mà chủ nhà chấp nhận giao thế trận cho khách, họ phòng ngự rất quyết liệt và chơi nặng chất phòng ngự phản công.



Urawa Red Diamonds (đỏ) sẽ ngược dòng thành công ở lượt về.

Urawa không quá say máu tấn công, họ sợ mắc vào bẫy chủ nhà giăng ra. Khi thua bàn duy nhất ở phút 60 do công của Andre Carillo, đại diện đến từ Nhật dường như chấp nhận ở tỉ số này bởi họ giảm hẳn tần suất tấn công, chơi nặng phòng ngự. Bởi trước bàn thua, Urawa chỉ có việc đưa bóng vào cầu môn Al Hilal nữa là một trận đấu hoàn hảo bởi họ đã vây ráp chủ nhà, thực hiện sút cầu môn rất nhiều nhưng vận may không mỉm cười. Rồi bị… hồi mã thương và thua bàn.

HLV Otsuki dường như chấp nhận cái thua 0-1 này để vào ngày 24-11 trên sân nhà dễ dàng ngược dòng hơn là làm mọi cách tìm bàn thắng trong một tối quá kém may mắn.