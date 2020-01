Thua ngược U-23 Triều Tiên, U-23 Việt Nam dừng cuộc chơi

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Các cầu thủ Triều Tiên vui mừng với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1.

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, U-23 Triều Tiên ngược dòng đánh bại U-23 Việt Nam 2-1. Ở trận cùng giờ, U-23 UAE hòa U-23 Jordan 1-1. Như vậy kết thúc bảng D VCK U-23 châu Á, UAE và Jordan giành 2 vé vào tứ kết, còn Triều Tiên và Việt Nam bị loại. Trận thua Triều Tiên khiến Việt Nam rớt xuống vị trí chót bảng D.

Đình Trọng nhận thẻ đỏ.

Phút 90+4, Đình Trọng nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với thẻ đỏ rời sân.

Tiến Dũng không thể cản phá thành công penalty.

Vàoooooooooooooooooo. Phút 90, Ri Chung-Gyu sút bóng đánh lừa Tiến Dũng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho U-23 Triều Tiên.

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Penalty!!!!!!!!! Phút 88, Bảo Toàn phạm lỗi với Kim Kwang-Hyok trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Phút 86, Triều Tiên đá phạt góc vào, thủ môn Tiến Dũng xử lý chính xác đẩy bóng ra.

Phút 84, thủ môn Ri Chung Gyu bị đau nằm sân khiến trận đấu gián đoạn.

Phút 82, Quang Hải đá phạt góc vào khó chịu, thủ môn Ri Chung Gyu phải lao ra đẩy bóng ra ngoài.

Phút 80, U-23 Việt Nam vẫn nỗ lực tìm bàn thắng. Ở trận cùng giờ, U-23 Jordan đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước UAE. Nếu kết quả này được giữ nguyên, UAE và Jordan sẽ dắt tay nhau đi tiếp bất chấp kết quả trận Việt Nam và Triều Tiên thế nào.



Tiến Linh thi đấu xông xáo và cò nhiều cơ hội nhưng vẫn chưa thể phá lưới Triều Tiên lần 2.

Phút 70, U-23 Việt Nam có sự thay đổi người, Trần Bảo Toàn được thầy Park tung vào sân thay cho Ngọc Bảo.

Phút 66, Đức Chiến rời sân nhường chỗ cho Thanh Sơn.

Bỏ lỡ!!!!!!!!! Phút 65, Tiến Linh nỗ lực xoay trở trong vòng cấm Triều Tiên rồi xoay người dứt điểm quá nhẹ, bóng đi ngay vào tay thủ môn Ri Chung Gyu.

Bỏ lỡ!!!!!!!!!! Phút 60, Quang Hải chuyền bóng đẹp cho Đức Chinh dứt điểm cận thành đi vọt xà.

Bỏ lỡ!!!!!!!!!! Phút 58, Tiến Linh đi bóng bên cánh phài rồi chuyền ngược cho Đức Chinh dứt điểm... hụt bóng.



Đức Chinh có tình huống xử lý lỗi rất đáng tiếc.

Bỏ lỡ!!!!!!!!!! Phút 57, Hoàng Đức solo rất hay bên cánh phải vượt qua hai cầu thủ Triều Tiên rồi tung cú sút cận thành ở góc gần nhưng thủ môn Ri Chung Gyu đã xuất sắc đổ người cứu thua.

Bỏ lỡ!!!!!!!!!! Phút 52, Quang Hải đi bóng vượt qua Ri Chung Gyu rồi tung cú sút xa rất căng đưa bóng đi ra ngoài.

Phút 50, Tiến Linh đi bóng rất hay trong vòng cấm Triều Tiên rồi tung cú sút ở thế trống trải, bóng đi rất căng nhưng lại không chính xác.

Phút 49, Hoàng Đức tung cú sút xa vọt xà.

Phút 48, Hoàng Đức đá phạt cho Thành Chung đánh đầu không chính xác, Việt Anh không kịp đón bóng trong tình huống này.



Đầu hiệp 2, Trọng Hùng phải rời sân.

Ngay đầu hiệp 2, U-23 Việt Nam đã có sự thay đổi người đầu tiên, Trọng Hùng rời sân nhường chỗ cho Việt Anh.

Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.

Trọng tài Mohanad Qasim thổi còi kết thúc hiệp 1, U-23 Việt Nam và U-23 Triều Tiên rời sân tạm nghỉ với kết quả hòa 1-1. Ở trận đấu cùng giờ, U-23 UAE tạm dẫn U-23 Jordan 1-0.

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

Phút 45, Hoàng Đức chuyền đẹp cho Trọng Hùng thoát xuống nhưng thủ môn Kang Ju Hyok kịp lao ra ôm gọn bóng. Thủ môn Kang Ju Hyok bị đau sau tình huống này.



Các cầu thủ Triều Tiên làm hàng rào rất "dị".

Phút 44, từ quả đá phạt trực tiếp cách khung thành U-23 Triều Tiên chỉ hơn 20m, Quang Hải sút phạt bật hàng rào bật ra.



Trọng tài Mohanad Qasim điều khiển trận đấu rất nghiêm khắc.

Phút 43, Đức Chinh bị phạm lỗi ngay chính diện vòng cấm Triều Tiên.

Phút 41, Đức Chinh sút bóng ở thế khó quá nhẹ.

Phút 38, Quang Hải đá phạt góc vào cho Tiến Linh bật cao đánh đầu sượt bóng, Đức Chinh lao đến nhưng không thể chạm chân vào bóng ở cự ly rất gần.

Phút 37, Tấn Tài tạt bóng vào chạm tay Che Ok-Choi, cầu thủ Việt Nam đòi phạt đền, nhưng trọng tài chỉ cho Việt Nam hưởng phạt góc và VAR cũng không vào cuộc.









Tiến Dũng mắc sai lầm đốt đền khiến U-23 Việt Nam bị gỡ hòa.

Vàoooooooooooooooo. Phút 27, từ quả đá phạt trực tiếp từ rất xa, Kang Kuk-Chol sút thẳng vào khung thành, thủ môn Tiến Dũng định đấm bóng ra ngoài nhưng lại đấm hụt để bóng trúng xà ngang bật vào người anh vào lưới. 1-1 cho Triều Tiên.

Phút 26, Đình Trọng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Phút 22, Tiến Dũng lao ra kịp thời bắt bóng ngay trên đầu cầu thủ Triều Tiên.

Phút 21, Kim Ju-Song nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Đức Chinh để ngăn cản pha phản công nhanh của U-23 Việt Nam.

Phút 20, Quang Hải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với So Jong-Gil.







Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số.

Vàooooooooooooooooooooooo. Phút 15, từ đường chuyền dài bên phần sân nhà của Thành Chung, Tấn Tài thoát xuống nhận bóng rồi căng ngang vào cho Tiến Linh đệm bóng cận thành tung lưới U-23 Triều Tiên mở tỉ số 1-0 cho U-23 Việt Nam.

Phút 9, Kim Kuk-Jin có pha bóng thoát xuống dứt điểm cận thành chéo góc, thủ môn Tiến Dũng đã bó tay nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.



Đức Chinh là niềm hi vọng trên hàng công của U-23 Việt Nam.

Phút 8, Quang Hải đá phạt góc vào rất khó chịu đi cắt ngang mặt khung thành U-23 Triều Tiên.

Phút 2, từ quả đá phạt bên cánh phải, Hoàng Đức treo bóng vào cho Thành Chung đánh đầu trong tư thế khó ra ngoài.

Trọng tài Mohanad Qasim người Iraq đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu. U-23 Việt Nam là đội giao bóng trước.



Đội hình ra sân của U-23 Việt Nam

Ở trận đấu này, U-23 Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ, U-23 Triều Tiên xuất phát với trang phục toàn trắng.















U-23 Việt Nam khởi động trước trận đấu.

Trọng tài điều khiển chính trận U-23 Việt Nam và U-23 CHDCND Triều Tiên là ông Mohanad Qasim người Iraq. Hai trợ lý trọng tài là ông Al-Amri Abu Bakar Salim Mahah và Rashid Hamed Ali Al Ghaithi (cùng người Oman). Trọng tài thứ tư là Sivakorn Pu-Udom (Thái Lan).

Điều khiển chính công nghệ VAR là ông Beath Christopher James (Úc). Hai trợ lý là Muhammad Taqi (Singapore) và Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf (Oman).



















Các CĐV "thắp lửa" bên ngoài sân Rajamangala.

Với mong muốn giành chiến thắng, HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình mang thiên hướng tấn công với cặp tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh. Đáng chú ý, thầy Park đã tung ra sân ngay từ đầu Trọng Hùng để đá bên cánh cùng Tấn Tài.



Đội hình ra sân của U-23 Việt Nam. ẢNH: VFF

Trong khung gỗ vẫn là Tiến Dũng, bộ ba trung vệ gồm Ngọc Bảo, Thành Chung, Đình Trọng. Hàng tiền vệ có Đức Chiến, Hoàng Đức và Quang Hải hỗ trợ cho cặp tiền đạo.

Đội hình ra sân của hai đội:

U-23 Việt Nam: Tiến Dũng, Ngọc Bảo, Đình Trọng, Thành Chung, Tấn Tài, Trọng Hùng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Quang Hải (C), Tiến Linh, Đức Chinh

U-23 Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Pak Kwang Chon, Ri Young Gwon, So Jong Gil, Jang Song Il, Kim Kwang Hyok, Ri Chung Gyu (C), Kang Kok Chol, Choe Ok Chol, Kim Kyong Sok, Kim Kum Chol.

Trong thế bắt buộc phải thắng U-23 Triều Tiên, U-23 Việt Nam phải chơi mạo hiểm hơn để nuôi hi vọng vào tứ kết U-23 châu Á.

20h15 hôm nay (16-1), U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với U-23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng D VCK U-23 châu Á. Cùng thời điểm sẽ là trận đấu giữa U-23 UAE và U-23 Jordan.



U-23 Việt Nam trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu với U-23 Triều Tiên. ẢNH: TRÂM ANH.

Nếu trận U-23 UAE và U-23 Jordan kết thúc với tỉ số hòa 1-1 trở lên thì hai đội sẽ dắt tay nhau đi tiếp, bất chấp kết quả trận Việt Nam và Triều Tiên. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo phải thắng Triều Tiên mới có hi vọng ở lại Thái Lan.

U-23 Triều Tiên không phải là đối thủ dễ lấy 3 điểm của thầy trò ông Park. Họ cũng muốn ra về trong danh dự. Hôm qua, U-23 Nhật Bản dù đã bị loại đã chơi một trận ra trò trước U-23 Qatar và kéo theo đối thủ này cùng bị loại với kết quả hòa 1-1.

Đó chính là lời cảnh báo đến U-23 Việt Nam. Vì thế, U-23 Việt Nam cần phải làm tốt trước Triều Tiên trước khi nghĩ đến kết quả trận UAE – Jordan. Để thắng Triều Tiên, thầy Park buộc phải chọn lối chơi mạo hiểm hơn, thay vì tìm cách tránh thủng lưới trước rồi mới phá lưới đối phương.

Ở hai trận vừa qua, trong khi hàng thủ Việt Nam bộc lộ nhiều sai sót, nhất là trong trận đấu với Jordan thì hàng công U-23 Việt Nam chơi hoàn toàn bế tắc và thiếu ý tưởng. Thầy Park dường như chọn thời điểm để U-23 Việt Nam tung đòn quyết định nhưng những miếng đánh của U-23 Việt Nam là chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ đối phương.



Đức Chinh cần phải sắc bén và quyết đoán hơn trong dứt điểm. ẢNH: TRÂM ANH

Các tiền đạo cũng không đủ duyên lẫn sự nhạy cảm, độ lạnh lùng trong dứt điểm. Đó là lí do U-23 Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng nào sau hai trận. Nghiệt ngã thay, U-23 Việt Nam không chỉ phải thắng Triều Tiên mà còn phải thắng hơn 1 bàn cách biệt mới có hi vọng cao.

Đây là điều rất khó khăn. Các đội tuyển Việt Nam thường rất son dưới thời thầy Park. Họ thường lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp trong tình cảnh ngặt nghèo.

Hai năm trước, sau trận thua Hàn Quốc 1-2, U-23 Việt Nam lần lượt giành chiến thắng U-23 Úc 1-0 và hòa U-23 Syria 0-0 để đi tiếp. Đặc biệt ở trận cuối vòng bảng hòa Syria, U-23 Việt Nam đã rất may mắn khi không thủng lưới sức ép nghẹt thở cùng hàng loạt cơ hội rõ ràng của đối thủ.

Ngay ở SEA Games 30, U-23 Việt Nam bất ngờ bị U-23 Thái Lan dẫn trước đến 2 bàn khi trận đấu mới trôi qua hơn 10 phút. Đứng trước nguy cơ bị loại, U-23 Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ gỡ hòa 2-2 để giật lại vé trên tay Thái Lan.



U-23 Việt Nam đang ở thế dựa lưng tường ở VCK U-23 châu Á. ẢNH: TRÂM ANH

Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam phải nhờ đến đúng phút cuối cùng của vòng bảng mới lách qua khe cửa hẹp đi tiếp bằng chiếc vé vớt.

Bây giờ, U-23 Việt Nam đang rơi vào tình cảnh tương tự, thậm chí khó khăn hơn khi không còn quyền tự quyết. Như biết đâu, cũng như bao lần khác, U-23 Việt Nam lại tiếp tục làm nên điều tuyệt vời giành 1 trong 2 tấm vé của bảng D vào tứ kết U-23 châu Á.

Mà những cái kết như vậy thì luôn tạo nên sự vỡ òa.

Đội hình dự kiến của hai đội:

U-23 Việt Nam: Tiến Dũng, Ngọc Bảo, Đình Trọng, Thành Chung, Tấn Tài, Trọng Hùng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh

U-23 Triều Tiên: Ju Hyok, Yong Gwon, Song II, Jin Nam, Kyong Sok, Kum Chol, Chung Gyu, Kang Hun, Hwi Hwang, Hyon Ju.