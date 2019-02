Thua penalty, Chelsea đau đớn nhìn Man City vô địch League Cup

HLV Sarri và Chelsea gặp rất nhiều khó khăn khi chưa tìm đường để lọt vào top 4 Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó tại đấu trường FA Cup, “The blues” cũng chia tay giải đấu khi để thua Man. United với tỷ số 0-2 tại vòng 5.

Mục tiêu vô địch trước mắt có thể của Chelsea là danh hiệu cúp Liên Đoàn. Nhưng muốn bổ sung thêm danh hiệu cho phòng trưng bày, HLV Sarri và các học trò phải đánh bại “gã khổng lồ” Man. City tại trận chung kết trên sân Wembley.



Các cầu thủ Chelsea bị “ngộp” trước lối chơi tấn công quá nhanh của Man. City.

Man. City nhập cuộc với lối chơi tấn công nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sở hữu dàn sao đầy kỹ thuật ở hai tuyến tiền vệ và tiền đạo, Man. City nhanh chóng khiến trận chung kết thành trận đấu một chiều khi đẩy lùi toàn bộ các cầu thủ của Chelsea về phần sân nhà. Trước đối thủ quá mạnh, Chelsea chỉ còn lối chơi duy nhất là lui về phòng ngự số đông để chờ thời.

30 phút đầu Man. City lấn lướt đối thủ hoàn toàn khi giành quyền kiểm soát bóng lên đến 70%, những miếng đánh liên tục được “nửa xanh” thành Manchester thay đổi khiến cho toàn đội của Chelsea luôn trong tình trạng gồng mình chống đỡ để bảo vệ khung thành thủ môn Kepa.



Một mình Eden Hazard không đủ gánh vác “The blues” trên hàng công.

Điểm sáng hiếm hoi của Chelsea trên mặt trận tấn công khi phút 43 một mình Eden Hazard xoay sở trong vòng cấm của đối phương, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Bỉ không mang lại kết quả cho Chelsea bởi hậu vệ của Man. City đã kịp cản phá.

Man. City tấn công liên tục trong 45 phút nhưng gặp phải lối chơi dựng xe buýt trước cầu môn của đối phương. Kết thúc hiệp một trận chung kết League Cup, Man. City và Chelsea hòa nhau 0-0.



Aguero tích cực dứt điểm nhưng không giúp Man. City có được lợi thế dẫn bàn trong hiệp một.

Sang hiệp hai thế trận vẫn không khác gì so với 45 phút đầu tiên, Man. City vẫn là đội cầm bóng lâu hơn và tạo ra nhiều mối đe dọa cho khung thành đối phương. Phút 58 Aguero khiến người hâm mộ Man. City ăn mừng hụt, khi tiền đạo người Argentina đưa bóng vào lưới thủ môn Kepa. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của Aguero do lỗi việt vị. Chelsea vẫn giữ lối chơi phòng ngự số đông, nhưng những đường phản công của “The Blues” xuất hiện nhiều hơn so với hiệp một.

Phút 66 sau đường phản công bên cánh trái của Eden Hazard, tiền đạo người Bỉ có đường căng ngang thuận lợi vào trong cho đồng đội, tuy nhiên, Kante lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.



Hậu vệ của Chelsea gồng mình chống chọi những đường lên bóng của tiền đạo đối phương.

Tấn công liên tục nhưng không tìm thấy bàn thắng, ở khoảng thời gian 10 phút cuối học tò của HLV Pep Guardiola đành chấp nhận chơi chậm để tránh nhận phải đòn phản công từ phía Chelsea. Với lối chơi phòng ngự tiêu cực Chelsea đạt được mục đích của mình khi cầm hòa Man. City trong 90 phút thi đấu chính thức.

30 phút của hai hiệp phụ, với lối chơi thận trọng, cả hai đội đành phải tiếp tục giải quyết nhau để phân định ngôi vương League Cup trên chấm penalty.



Cầu thủ của Man. City nản lòng trước lối chơi quyết liệt của Chelsea.

Trên loạt đấu súng căng thẳng, Man. City là đội bản lĩnh hơn. Trong năm loạt sút, học trò của HLV Pep Guardiola chỉ có mỗi Sane thực hiện không thành công ở loạt sút thứ ba.

Trong khi đó mặc dù cố gắng đưa trận đấu kết thúc trên chấm phạt 11 mét, nhưng Chelsea đành bất lực nhìn đối thủ nâng cúp vô địch khi lần lượt Jorginho, và David Luiz sút hỏng phạt đền.

Chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu, Man. City chính thức vô địch League Cup. Với chức vô địch “lận lưng” ở mùa này, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ thoải mái tâm lý thi đấu trên ba đấu trường Premier League, Champions League và FA Cup.



Man City vô địch cúp liên đoàn Anh.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Emerson, Kanté, Jorginho, Barkley (Loftus-Cheek 89'), Willian (Higuain 96'), Hazard, Pedro (Hudson-Odoi 79').

Dự bị không sử dụng: Caballero, Christiansen, Kovacic, Giroud.

Thẻ phạt: David Luiz, Rüdiger, Jorginho

Man. City: Ederson, Zinchenko, Laporte (Kompany 46'), Otamendi, Walker, Fernandinho (Danilo 91'), Silva (Gundogan 79'), De Bruyne (Sane 86'), Bernardo, Sterling, Aguero.

Dự bị không sử dụng: Muric, Mahrez, Foden.

Thẻ phạt: Fernandinho, Otamendi