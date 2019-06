Tổng thống D.Trump thất vọng với ngôi sao tuyển Mỹ

Ngôi sao tóc bạch kim, tay săn bàn của tuyển nữ Mỹ vừa bị Tổng thống Donald Trump “chiếu tướng” dù đang khoác áo tuyển Mỹ với sứ mệnh bảo vệ ngôi vô địch World Cup 2019 đang diễn ra tại Pháp.



Rapinoe, một tiền vệ tấn công tài hoa.

Megan Rapinoe là đội trưởng của tuyển Mỹ tại World Cup, tác giả của hai bàn thắng ở vòng 16 đội để giúp Mỹ đánh bại Tây Ban Nha 2-1 giành quyền vào tứ kế.

Viết trên trang xã hội Twitter của mình, người đúng đầu Nhà Trắng đã phê phán trực tiếp ngôi sao tuyển Mỹ khi cô phát biểu rằng, có thể cô không vào thăm Nhà Trắng theo lời mời của Tổng thống nếu tuyển Mỹ bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup.

Rapinoe nói: “Psssh… Tôi sẽ không vào Nhà Trắng”, đó là câu trả lời của “đồng đội trưởng” tuyển Mỹ khi phóng viên tạp chí Eight by Eight của Anh hỏi.



Có phải Rapinoe có tính... cứng đầu vì là ngôi sao?

Không những thế sau khi trả lời tạp chí thể thao của anh, Rapinoe, 33 tuổi còn đăng đoạn clip câu nói ấy lên trang xã hội của mình cùng lời trạng thái: “Tôi sẽ không đến Nhà Trắng, tôi sẽ chẳng đến đó thăm đâu. Tôi không ưa nó”.

Trước sự quyết liệt và có phần phũ phàng ấy khi “đương sự” đưa lên ngay trang xã hội và báo chí chứ không phải “lời nói gió bay”, Tổng thống Trump tự hỏi: “Là nữ tuyển thủ đại diện cho quốc gia thi đấu, nhưng nếu chiến thắng thì không đến Nhà Trắng ư?!”.

Ông Trump viết tiếp: “…Tôi là fan lớn của tuyển Mỹ. Nếu như Megan trò chuyện trước khi đoạt cúp… thì hãy kết thúc công việc bóng banh của mình, tôi cũng sẽ chẳng mời Megan, nhưng tôi muốn nói rằng, dù thắng hay thua thì tôi cũng mời đội vào thăm Nhà Trắng”.

Người đứng đầu nước Mỹ còn thất vọng nói tiếp, Megan đã chẳng bao giờ thể hiện sự tôn trọng quốc gia, màu cờ, Nhà Trắng, nước Mỹ đang làm những điều vĩ đại.

Megan Rapinoe cũng là tuyển thủ Mỹ khi chào cờ không bao giờ hát quốc ca và cũng chẳng bao giờ đưa tay phải lên con tim khi hát quốc ca.

Rapinoe cũng có nhiều hoạt động trong các tổ chức phản đối một số vấn đề xã hội…