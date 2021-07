Chủ nhà Olympic 2020, tuyển nữ Nhật Bản gặp đối thủ không mạnh là Canada ở sân Sapporo Dome, nhưng phải... trối chết mới hòa được các cô gái Bắc Mỹ ở bảng E.



Thủ môn Labbe của Canada vô hiệu quả 11m từ Tanaka. Ảnh: AFC

Christine Sinclair mở điểm trước cho Canada ngay phút thứ 6, mãi đến phút 84, Iwabuchi mới có bàn san bằng 1-1 và giúp Nhật có trận hòa hú hồn.

Vào trận với tư thế kèo trên từ sân nhà cho đến thành tích, Nhật áp đảo khủng khiếp, nhưng các cô gái Bắc Mỹ...lạnh như băng chống trả rất khoa học và lạnh lùng. Dù nặng phòng ngự, nhưng Canada phản công rất nét và bàn thắng của Sinclair có được là từ cách phản công sắc nét ấy.



Các cô gái Canada mở điểm ngay phút thứ 6. Ảnh: AFC

Các chân sút Nhật như Shimizu, Shiokoshi có những cơ hội san bằng song hàng phòng ngự Canada rất dũng mãnh vô hiệu hóa tất cả.

Phút 44, thủ môn Stephanie Labbe làm ngã Tanaka trong vòng cấm, trọng tài xem lại VAR và quyết định chỉ tay vào chấm 11m.

Chính Tanaka cầm bóng đặt vào chấm 11m, nhưng Labbe lại khắc phục lỗi lầm của mình bằng việc vô hiệu cú đá 11m của Tanaka thành công. Đến phút 84, Iwabuchi mới có bàn san bằng tỉ số 1-1 cho Nhật.



Úc có trận thắng nhẹ trước láng giềng New Zealand 2-1. Ảnh: AFC

Ở trận đấu bảng G, cuộc chạm trán của hai đồng chủ nhà World Cup nữ 2023, Úc đã thắng New Zealand 2-1. Hai bàn thắng của Úc do công Yallop và Sam Kerr ghi. Gabi Rennie là người ghi bàn thắng duy nhất cho New Zealand.