Võ sĩ Mỹ thách đấu nhà vô địch Khabib

Nurmagomedov Khabib của Nga là võ sĩ đánh bại Conor McGregor ở trận UFC 229 nổi tiếng. Anh đang chịu án treo găng của UFC và vừa nhận được thông báo từ lời thách đấu của võ sĩ Mỹ Dustin Poirier.



Dustin Poirier có biệt danh "Viên kim cương".

Trận thách đấu này sẽ được diễn ra vào thời điểm Khabib vừa hết hạn treo găng từ UFC.

Khabib đã đón nhận lời thách đấu với một sự thú vị nhưng chưa có phản ứng nào.

Tuy nhiên người đại diện của Khabib cho biết: “Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài Dustin Poirier”.

Nếu cuộc tỷ thí này diễn ra thì được coi là đồng cân đồng lạng khi cả hai cùng 30 tuổi, có thành tích cũng… ấn tượng gần như ngang nhau.



Khabib tung đòn siết hạ gục McGregor.

Dustin Poirier có biệt danh “viên kim cương” vừa mới đánh bại đồng hương Max Holloway cuối tuần qua và trở thành nhà vô địch.

Ngay sau đó, “Viên kim cương” Mỹ đã thách đấu với Khabib. Nếu cuộc so găng này diễn ra và có kẻ thắng người thua thì nó sẽ xác định được nhà vô địch thống nhất. Bởi hiện nay Poirier đang là nhà vô địch còn Khabib đang bị treo găng nên tạm thời không được công nhận vô địch khi đang thi hành án kỷ luật.

Dustin Poirier đã thượng đài 25 trận trong đó thắng 12 trận bằng knock out, bảy trận thắng do đối thủ tung cờ trắng và sáu trận thắng điểm. Trước đó khi chưa chính thức lên sàn đấu chuyên nghiệp, “Viên kim cương” Mỹ cũng có 5 trận thắng trong đó hai trận thắng Knock out, một trận thắng do đối thủ chấn thương và hai trận thắng tính điểm.

Còn với Khabib, đây là võ sĩ độc cô cầu bại qua 27 trận thắng ở sàn UFC, trong đó 8 trận thắng Knock out.

Nếu hai bên đồng ý thượng đài khả năng trận này diễn ra ngày 7-9.



Dustin Poirier được xem là đối thủ cứng cựa của Khabib.

Trong một diễn tiến khác, trong buổi nói chuyện với sinh viên Trường ĐH Tổng hợp Plekhanov tại Moscow, Khabib tiết lộ rằng, khả năng ngày 7-9 anh sẽ thượng đài trở lại.

Trước khi thắng McGregor, Khabib cũng từng đánh bại võ sĩ Mỹ khác là Al Iaquinta trong 5 hiệp đấu.

Khabib hiện nay đang bị treo găng sau trận đánh bại võ sĩ người Ireland McGregor ngày 6-10-2018 ở hiệp đấu thứ tư.

Sau trận đấu đội của hai võ sĩ lao vào choảng nhau, trong đó Khabib cũng rất manh động chủ động tấn công nhiều người của đội McGregor do bị khiêu khích các vấn đề tôn giáo và uống rượu. Khabib bị UFC phạt 500 ngàn USD và cấm thi đấu chín tháng.