Real-Atletico đem derby Madrid đến Mỹ, Chelsea bán Hudson-Odoi

Chính thức nắm quyền tại MU, HLV Solskjaer nhận lương bao nhiêu?

Chiều 28-3, một bản hợp đồng ba năm làm HLV trưởng MU đã được đội chủ sân Old Trafford trao cho Ole Gunnar Solskjaer. Mức lương của HLV người Na Uy là bao nhiêu so với người tiền nhiệm Mourinho hiện rất được quan tâm.

Hiện tại mức lương của Solskjaer chưa được tiết lộ nhưng theo phân tích của The Sun, HLV trưởng Manchester United bỏ túi khoảng 100.000 bảng/tuần, ít hơn nhiều so với mức lương 250.000 bảng/tuần của Mourinho. Tuy nhiên nếu so sánh lương Solskjaer nhận được tại CLB cũ Molde, 9.600 bảng/tuần thì đấy là con số khủng.

Riêng tờ Daily Mail đưa tin, lương của Solskjaer tại MU là 7 triệu bảng/mùa.



Ole Gunnar Solskjaer chính thức cầm cương con tàu MU sau ba tháng tạm quyền. Mức lương dự kiến khoảng 7 triệu bảng/mùa. Ảnh: AP

Từng phát triển sự nghiệp suốt 12 năm tại MU, thời cầu thủ Solskjaer ghi 126 bàn thắng trong 366 trận ra sân cùng “Quỷ đỏ”.

Phát biểu trong ngày nhậm chức, HLV Solskjaer chia sẻ: “Đây là công việc tôi luôn mơ ước được thực hiện. Tôi thật sự phấn khích khi được trao cơ hội dẫn dắt MU lâu dài”.



Callum Hudson-Odoi một mực từ chối Chelsea để phát triển sự nghiệp tại một CLB mới. Ảnh: AP

Chelsea tuyên bố không bán Hudson-Odoi 43 triệu bảng cho các đối thủ Premier League

43 triệu bảng là mức giá Chelsea đưa ra để chuyển nhượng sao trẻ Callum Hudson-Odoi, sau khi chân sút 18 tuổi từ chối gia hạn hợp đồng với The Blues.

Tại Stamford Bridge, Hudson-Odoi không được HLV Sarri trọng dụng khiến sao trẻ đội tuyển Anh thất vọng, tìm đến CLB khác để được khẳng định mình nhiều hơn.

Hồi tháng 1, Bayern Munich đánh tiếng hỏi mua Hudson-Odoi nhưng mức giá 35 triệu bảng không được Chelsea chấp nhận. Ngoài “Hùm xám”, Dortmund và MU cũng dành sự quan tâm đến cầu thủ sinh năm 2000. Tuy nhiên trước tuyên bố của The Blues, MU sẽ phải trả giá cao hơn nếu muốn có sự phục vụ của Hudson-Odoi.

Hiện hợp đồng của Hudson-Odoi với Chelsea còn đến tháng 6-2020 nhưng anh thẳng thừng từ chối đề nghị ký tiếp, dù Chelsea nâng lương gấp đôi lên 80.000 bảng/tuần.



Derby thành Madrid lần đầu tiên xuất hiện ngoài biên giới Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Real và Atletico đá trận derby Madrid tại Mỹ

Lần đầu tiên trận derby Madrid sẽ diễn ra ngoài Tây Ban Nha sau khi hai CLB hàng đầu La Liga, Real và Atletico xác nhận dự tranh International Champions Cup (ICC) tại Mỹ vào tháng 7 tới.

Theo lịch dự kiến, cuộc đối đầu ngoài Tây Ban Nha sẽ diễn ra ngày 26-7 tại SVĐ MetLife, bang New Jersey, Mỹ. Đây là một trong số 18 trận đấu của ICC lần thứ 7 có sự tham dự của 12 CLB trên khắp thế giới diễn ra tại Mỹ, châu Âu và châu Á.

Ngoài Real và Atletico, các “ông lớn” khác của bóng đá châu Âu như MU, Tottenham, Arsenal, Juventus, AS Roma, AC Milan, Inter, Bayern Munich, Benfica và Mexico Chivas de Guadalajara cũng sẽ tham dự sự kiện này. Mỗi CLB sẽ thi đấu ba trận. Đội giành được nhiều điểm nhất sẽ đoạt chức vô địch và nhận Cúp ICC.

Theo lịch trình tại châu Á, Juventus sẽ chạm trán Tottenham ngày 21-7 tại SVĐ quốc gia Singapore. Ba ngày sau, đội bóng thành Turin sẽ gặp Inter tại Trung Quốc. Trận đấu cuối giữa Atletico và Juve được ấn định tranh tài tại Stockholm, Thụy Điển.