Siêu sao 36 tuổi gia nhập Bà đầm già vào năm 2018 từ Real Madrid với nhiều sự phô trương, với đội bóng thành Turin đang khao khát thành công tại Champions League khi họ đã bỏ lỡ trận chung kết năm 2017.

Vì sao Ronaldo không đầu quân cho đối thủ của MU? (PLO)- Lý do đằng sau quyết định của Manchester City trong việc theo đuổi Cristiano Ronaldo vào mùa hè năm nay đã được xác định là vì Ferran Torres sẽ tiến gần hơn đến việc ký hợp đồng với Barcelona.

Tuy nhiên, trong khi Ronaldo đã vô địch Serie A hai lần với Juve, gã khổng lồ nước Ý mùa vừa qua đã phải chật vật với chính mình để có cơ hội tìm được vị trí tham dự Champions League và chỉ đảm bảo được suất thứ 4 của mình khi vòng đấu cuối cùng khép lại.

Rõ ràng, đây là điều đã gián tiếp khiến Buffon chỉ trích Ronaldo. Lão thủ môn Buffon đã không ở trong phòng thay đồ của Juventus trong mùa giải đầu tiên của Ronaldo, nhưng đã trở lại từ Paris Saint-Germain vào năm 2019 và đã đưa ra phán quyết của mình về nguyên do đội bóng thành Turin không đạt được thành công đỉnh cao ở giải đấu lớn nhất châu Âu là cúp C1.



Thủ môn Buffon cho rằng sự xuất hiện của Ronaldo đã khiến Juventus đánh mất bản sắc. Ảnh: CGI.

“Juventus có cơ hội vô địch Champions League ngay năm đầu tiên anh ấy (Ronaldo) đến, đó là năm tôi ở Paris Saint-Germain, và tôi không thể hiểu điều gì đã xảy ra” – Buffon nói với TUDN.com, liên quan đến trận tứ kết của Juve khi họ đã để thua trước Ajax.

Buffon gay gắt hơn: “Khi tôi trở lại, tôi đã làm việc với CR7 trong hai năm và chúng tôi đã làm rất tốt cùng nhau. Nhưng tôi nghĩ Juventus đã đánh mất bản sắc riêng của một đội bóng khi có Ronaldo trong đội hình.

Chúng tôi đã lọt vào trận chung kết Champions League năm 2017 vì đơn giản Juventus là một đội bóng đầy kinh nghiệm. Nhưng trên hết, chúng tôi là một đội bóng duy nhất có sự cạnh tranh sòng phẳng cho các vị trí trong một đội rất mạnh. Rất tiếc là chúng tôi đã đánh mất điều đó khi xuất hiện Ronaldo. Mọi thứ đã không còn trật tự và bài bản cũ”.

Tai ương của Bà đầm già vẫn tiếp diễn ở mùa giải này và họ đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém nhà đương kim vô địch Inter Milan tới 12 điểm, bất chấp những nỗ lực hết mình của ông thầy vừa trở lại là Max Allegri.



Chân sút người Bồ Đào Nha có nhiều chiến tích quốc nội với Bà đầm già thành Turin. Ảnh: CGI.

Chiến lược gia 54 tuổi phụ trách đội đã lọt vào trận chung kết năm 2017 và có nhiệm vụ khơi lại những khoảng thời gian tốt đẹp đó. Và lại có thông tin cho rằng ông không muốn Ronaldo tham gia vào công cuộc tái thiết khi trở lại đội bóng cũ.

HLV Allegri đã nói một cách rất thẳng thừng: “Hãy loại bỏ Ronaldo. Anh ta đang ngăn cản sự phát triển của CLB. Bóng đá là môn chơi của tập thể, và tất cả đều vì thành công của đội bóng mà không vì một cá nhân nào cả. Juventus không có ngoại lệ dành cho bất kỳ cầu thủ nào, dù là siêu sao đi chăng nữa”.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 101 bàn sau 134 trận, hai lần giành Scudetto cũng như Cúp quốc gia Ý. Anh đã chia tay Bà đầm già thành Turin sau 3 năm gắn bó để trở về lại Manchester United sau 12 năm.