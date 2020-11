Rượt đuổi nghẹt thở, Sài Gòn FC vẫn thua Hà Nội

Những kịch bản gay cấn ở vòng đấu cuối ngày 8-11 V-League 2020 chứng kiến một cuộc đuổi bắt hấp dẫn giữa ba đội bóng giàu nội lực và tham vọng nhất, khác với mọi năm là màn độc diễn của Hà Nội. Ở tình thế hiện tại, Viettel (38 điểm, hiệu số +12) vẫn nắm quyền tự quyết lớn nhất dù chơi trên sân của Sài Gòn (34 điểm), chiếm ưu thế hơn Hà Nội (36 điểm, hiệu số +17). Nếu thắng, Viettel chắc chắn vô địch, không cần quan tâm đến trận Hà Nội làm khách Than Quảng Ninh. Giả sử Viettel hòa với Sài Gòn thì chỉ có 39 điểm, còn Hà Nội vượt qua Than Quảng Ninh sẽ lên ngôi vô địch với cùng 39 điểm nhưng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Viettel nếu thua vẫn có thể đăng quang, khi Hà Nội không thắng Than Quảng Ninh, nhưng khả năng này gần như không có.