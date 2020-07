Sài Gòn FC giảm sức mạnh nhưng khó thua

Trẻ SL Nghệ An gặp đối thủ có nhiều cựu binh Sông Lam Bóng đá xứ Nghệ từng gây sốc với ngôi nhất bảng khi đánh bại nhà vô địch Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy nhưng từ sau đó họ bất ngờ lao dốc với bốn trận liền không biết thắng. Chiều 18-7, SL Nghệ An phải tiếp đối thủ cứng cựa Viettel (BĐTV trực tiếp 17 giờ) không chút dễ dàng khi họ càng đá càng ổn định. Ngược lại, dàn quân hầu hết là trẻ của HLV Ngô Quang Trường đá trận sáng, trận tối do chưa tích lũy đủ kinh nghiệm và bản lĩnh cho cuộc chơi khắc nghiệt. SL Nghệ An đang nằm ở hạng 9, đối diện với khả năng rất lớn phải đi chung kết ngược trong nhóm sáu đội sau giai đoạn 2. Trận này sẽ rất căng cho chủ sân Vinh khi đội khách Viettel nằm thế kèo trên với chính những cầu thủ xứ Nghệ dày dạn gồm thủ môn Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc. Nếu không phân vân với nghĩa tình quê hương và chơi đúng sức, Viettel sẽ ca khúc khải hoàn.