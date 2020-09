Sài Gòn FC và cuộc chiến với... bầu Hiển

Ở mùa bóng đầu tiên sau khi bầu Hiển chuyển giao hoàn toàn đội bóng cho những ông chủ mới, Sài Gòn FC dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành mới có một lần bại trận. Tuy nhiên, cái thua của Sài Gòn lại như một dấu hiệu đi xuống trong biểu đồ hình sin và đây là thời điểm cho các thế lực của bầu Hiển tái lập trật tự V-League.



Năm ngoái, bầu Đức từng cắc cớ đòi cá cược CLB TP.HCM vô địch lượt đi nhưng không thể đăng quang cả mùa do “một thằng mập không đánh lại năm thằng ốm”, ám chỉ các đội bóng chịu sự ảnh hưởng của bầu Hiển. Sau đó, đúng là TP.HCM không có cửa lên ngôi, một phần cũng bởi họ không đủ sức duy trì phong độ như giai đoạn 1, đặc biệt là trong trận cầu 6 điểm thua chính nhà vô địch Hà Nội.

Riêng mùa này có nét khác biệt ở giai đoạn 2, các đội chỉ đá bảy lượt thay vì 13 vòng đấu như cũ. Thế nhưng nguy cơ “ba đánh một” vẫn có khả năng hiện hữu bởi liên minh của sự thân thiện những đội bóng dính dáng đến bầu Hiển có thể làm thay đổi cục diện.



Sài Gòn FC trở lại với những tổn thất về con người đang bị đe dọa mất ngôi đầu. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Sài Gòn FC (23 điểm) đang dẫn đầu bảng xếp hạng và còn một trận nữa khép lại lượt đi vẫn rất hồi hộp, không biết có chắc vô địch nửa mùa. Chiều 1-10, họ phải tiếp Than Quảng Ninh (20 điểm) dù mới cho Hải Phòng mượn ba trụ cột nhưng vẫn rất biết chơi vì các mối quan hệ khác. Thậm chí, nếu đủ sức đánh bại chủ sân Thống Nhất trong điều kiện Viettel (22 điểm) thua B. Bình Dương và TP.HCM (20 điểm) không thắng HA Gia Lai, chính Than Quảng Ninh sẽ nhảy lên ngôi đầu sau giai đoạn 1.

Với tính chất căng thẳng khó lường, Sài Gòn FC lại không may vắng cặp tiền vệ Cao Văn Triền và Huỳnh Tấn Tài, đặc biệt là chân sút Paulo Pedro. Cần biết Pedro đang dẫn đầu ngôi vua phá lưới và nhất là chơi ăn ý với Geovan Magno nên nếu khuyết tiền đạo Brazil này là tổn thất lớn của Sài Gòn FC. HLV Vũ Tiến Thành cho biết có những vị trí thay thế ổn định chỉ là một cách nói trấn an giới hâm mộ hơn là khỏa lấp đầy đủ những lỗ hổng do các trụ cột này để lại.

Cũng có thể Sài Gòn FC sẽ lên ngôi vua ở lượt đi nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn 2 khi phải chấp nhận đối đầu với các đối thủ mạnh vừa đá vừa nhìn ông bầu.