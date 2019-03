Sancho san bằng kỷ lục Messi, 1 thủ môn thiệt mạng vụ xả súng

Sao trẻ MU theo đuổi, sánh ngang thành tích kiến tạo của Messi

Tài năng trẻ Jadon Sancho trở thành một trong hai cầu thủ kiến tạo hàng đầu châu Âu sau khi tạo ra hai đường chuyền “độc”, giúp Dortmund ngược dòng đánh Hertha Berlin 3-2 tại Bundesliga.



Tại Dortmund, Jadon Sancho đang là ngôi sao sáng. ẢNH: AP

Tính đến thời điểm hiện tại, Sancho đã sở hữu 12 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội. Con số sánh ngang thành tích của Lionel Messi cống hiến trong màu áo barca. Theo sau đó là Joschua Kimmich (Bayern) 10 lần, Julian Brandt (Leverkusen) và Sebastien Haller (Franfurt) cùng có 9 pha kiến tạo.

Chân sút 18 tuổi hiện đang là mục tiêu theo đuổi của MU. “Quỷ đỏ” chấp nhận chi 70 triệu bảng để đưa anh về Old Trafford, nhưng hợp đồng của Sancho với Dortmund còn ba năm nữa mới hết hạn và đội bóng vùng Ruhr tuyên bố "Sancho không phải để bán".

Tại Dortmund, Jadon Sancho thường xuyên được tin dùng. Cầu thủ người Anh sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng quan sát tốt, chính là thứ vũ khí giúp Sancho sẵn sàng hủy diệt mọi đối thủ.



HLV Andersen hứa sẽ cho Công Phượng đá chính thường xuyên nếu anh cải thiện tốt sức mạnh thể lực. ẢNH: I.Utd

Công Phượng sẽ được đá chính thường xuyên, nếu…

HLV Incheon Utd, Jorn Andersen nhấn mạnh: “Công Phượng cần phải cải thiện nhiều về sức mạnh, khả năng tranh chấp trong các cuộc đua một chọi một. Nếu Công Phượng cải thiện được nhược điểm này, suất đá chính tại Incheon sẽ là của cậy ấu”.

Tại cuộc chạm trán Sanju Sangmu tại vòng 3 K-League, Công Phượng thực hiện pha kiến tạo tuyệt vời nhưng tiếc là Heo Yong-joon không tận dụng được. So với trận đấu tại vòng 2, 28 phút cống hiến trong màu áo Incheon của Công Phượng ít nhiều để lại ấn tượng với khán giả K-League.

Lời dặn dò của HLV người Na Uy vừa là sự động viên, đồng thời cũng chính là thách thức đối với tiền đạo Việt Nam. Mặc dù xử lý bóng cực tốt trong không gian hẹp nhưng về sức mạnh, Công Phượng cần được phải cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn thành công tại K-League.



Thủ môn futsal New Zealand Atta Elayyan, người đã thiệt mạng trong vụ xả súng gây rúng động thế giới.

Thủ môn futsal New Zealand thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch



Atta Elayyan, thủ môn 33 tuổi của đội tuyển futsal New Zealand được liên đoàn bóng đá nước này xác định, đã thiệt mạng trong vụ xả súng khủng bố tại nhà thờ Hồi giáo tại TP Christchurch.

Chiều thứ Sáu, hôm xảy ra thảm họa kinh hoàng, Atta Elayyan đang cầu nguyện tại nhà thờ Masjid Al Noor, bên cạnh công viên Hagley. Elayyan từng chơi 19 trận đấu quốc tế cùng đội tuyển futsal New Zealand. Anh sinh trưởng tại Kuwait và trở thành công dân danh dự của Christchurch. Sự ra đi của Atta là nỗi mất mát không thể bù đắp cho vợ anh, Farah và cô con gái nhỏ Aya.



Đồng đội cùng cầu nguyện cho Atta Elayyan tại lễ truy điệu.

Giám đốc phát triển futsal tại New Zeland, Josh Margetts bày tỏ: “Atta là người đàn ông tuyệt vời. Ah được mọi người trong cộng đồng futsal yêu mến. Xin chia buồn cùng gia đình Atta, chúng tôi xin chia sẻ trước mất mát to lớn của các bạn”.

Ngoài futsal, Atta Elayyan còn rất thành công với vai trò kỹ sư công nghệ thông tin. Anh phát triển thành công ứng dụng LWA Solutions, chuyên cung cấp giải pháp di động cho một số thương hiệu lớn ở New Zealand và Trung Đông, bao gồm Microsoft, Trade Me, Silver Fern Farms… Elayyan hai lần đoạt giải 2017-2018 dành cho những nhà lãnh đạo công nghệ, kỹ thuật số phát triển nhất New Zealand.