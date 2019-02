Shandong Luneng- Hà Nội: Hơn cả 4 tỉ đồng cho một chiến thắng!

Khó ta, khó người So với Shandong Luneng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thua thiệt về nhiều mặt. Hà Nội có một tuần phải chơi ba trận và khi hành quân sang Tế Nam chỉ có buổi tập duy nhất chiều 18-2. Đã thế, chân sút trụ cột Hoàng Vũ Samson bị treo giò ngồi ngoài, trong khi Thành Lương và trung vệ McDonald trục trặc hộ chiếu phải ở nhà. Nhà vô địch Việt Nam lần đầu mon men đến cửa play off sân chơi châu Á, trong khi Shandong Luneng có đến 10 lần tham dự vòng bảng AFC Champions League. Trong sáu mùa giải quốc nội gần nhất, CLB của Trung Quốc đều nằm trong tốp bốn đội mạnh nhất. Mùa bóng 2018, họ đứng thứ ba để vào thẳng trận play off mà không chơi trận sơ loại như Hà Nội. Tuy nhiên, chủ nhà cũng không có đội hình mạnh nhất khi cựu cầu thủ Man. United vừa về đầu quân là Fellaini và hai át chủ Zheng Zheng và Liu Yang cùng bị chấn thương. Dẫu sao HLV Li Xiaopeng vẫn còn nhiều ngoại binh chất lượng như Roger Guedes, Gil của Brazil và Graziano Pelle của Ý.