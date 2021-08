Lionel Messi đang được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng nam 2021, sau khi có những màn trình diễn ấn tượng giúp đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch tại Copa America. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngôi sao người Ý Jorginho sẽ giành được phần thưởng cá nhân danh giá này, sau khi đoạt các danh hiệu lớn với Azzurri và Chelsea.

Cựu tiền đạo Antonio Cassano tiết lộ tiền vệ Jorginho đồng ý với quan điểm rằng sẽ xảy ra “một vụ bê bối lớn từ những phiếu bầu” nếu anh giành Quả bóng vàng trước đàn anh Lionel Messi. Thật ra, Jorginho vẫn xứng đáng lên ngôi khi đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong chiến thắng Euro 2020 của tuyển Ý cũng như vô địch Champions League của CLB Chelsea.

Ngôi sao đội tuyển Ý một thời, Antonio Cassano đã tiết lộ anh vừa có cuộc trò chuyện với Jorginho về danh hiệu Quả bóng vàng năm nay và chân sút của Chelsea đã ủng hộ việc Messi sẽ giành giải thưởng này: “Tôi đã nói vui rằng bất kỳ nhà báo nào bầu chọn Jorginho đoạt giải thưởng này sẽ bị tước giấy phép. Và bạn có tin vào một vụ bê bối nếu người ta trao cho bạn Quả bóng vàng chứ không phải Messi?.



Jorghinho góp công lớn trong chức vô địch Euro 2020 của tuyển Ý. Ảnh: CGI.

Không ngờ Jorginho trả lời anh ấy hoàn toàn đồng ý với tôi, Messi luôn là số một. Cách nói của Jorginho làm tôi càng ngưỡng mộ anh ấy hơn. Chúng tôi đã nói chuyện trong 90 phút. Jorginho là một chàng trai đặc biệt, rất thông minh, khiêm tốn và lịch sự”.

Mặc dù Cassano bật mí Jorginho thừa nhận anh không xứng đáng với giải thưởng này, nhưng tiền vệ này cũng từng cho biết anh có thể được cân nhắc nếu các nhà báo ưu tiên cho mình. “Tất cả chúng ta đều có những giấc mơ” - Jorginho nói với SportTV – “Nhưng tôi thành thật rằng, điều này phụ thuộc vào các tiêu chí cho các nhà báo quyết định. Nếu nói về tài năng thì tôi biết mình không phải là người giỏi nhất thế giới.

Còn nếu dựa vào các danh hiệu, thì tôi nghĩ không ai giành được nhiều hơn tôi trong mùa giải này. Làm sao tôi có thể so sánh mình với Messi, Neymar hay Cristiano Ronaldo? Họ có những đặc điểm hoàn toàn khác với tôi. Nhưng tôi nhắc lại, điều đó phụ thuộc vào tiêu chí về danh hiệu”.



Messi đang giữ kỷ lục giành 6 Quả bóng vàng. Ảnh: CGI.

Thành tích của Jorginho có thể khiến Messi e ngại. Nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh, màn trình diễn của Jorginho thực sự vẫn khập khiễng so với những gì Messi đã thể hiện suốt năm qua. Thậm chí, ngay cả đồng hương của Jorginho, cựu Qủa bóng vàng Fabio Cannavaro, cũng thừa nhận: “Tôi sẽ trao QBV cho Messi. Cậu ấy thể hiện tầm ảnh hưởng lớn ở Copa America 2021 và hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ khác trong cuộc đua giành Quả bóng vàng”.

Ai cũng thấy chừng nào Messi còn chơi bóng ở cấp độ cao nhất, khó có cầu thủ nào đủ khả năng cạnh tranh về số danh hiệu Quả bóng vàng. Ronaldo cũng chỉ mới có 5 lần, còn kém Messi một lần. Messi đã và đang là cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình, thậm chí được cho là hay nhất mọi thời đại.

Sự vượt trội của Messi mùa này sẽ thể hiện một cách rõ ràng hơn và nếu có danh hiệu Quả bóng vàng thứ 7, giữa Messi và Ronaldo là khoảng cách gần như không thể san lấp. Thật khó để ngăn cản Messi chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý trong năm nay.



Tiền vệ của Chelsea giàu thành tích hơn Messi mùa bóng qua. Ảnh: CGI.

Tờ Marca giật tít: “Quên Jorginho và phần còn lại đi, Quả bóng vàng là của riêng Messi”. Tờ báo này khẳng định không chỉ Messi đăng quang trong năm 2021, anh còn được dự đoán xa hơn nữa là giành giải lần thứ 8, thứ 9 trong sự nghiệp. Rõ ràng Messi luôn cho thấy đẳng cấp cao nhất, vượt trội nhất trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Việc trao Quả bóng vàng cho Messi năm nay có thể ít gây tranh cãi nhất, bởi cầu thủ có khả năng chạy đua Jorginho cũng cảm thấy bình thường, thì không ai có đủ khả năng ngăn chặn tân binh của PSG.

Sau khi Quả bóng vàng bị hủy bỏ vào năm 2020 do đại dịch COVID-19, giải thưởng sẽ được trao vào tháng 12 năm nay. Ngoài Jorginho và Messi, các ứng cử viên hàng đầu khác bao gồm Robert Lewandowski, N'Golo Kante, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku và Kylian Mbappe.