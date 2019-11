Tái ký hợp đồng, thầy Park cảm ơn bầu Đức; Indo tốn tiền tỉ

Chính thức tái ký hợp đồng, HLV Park nói lời cảm ơn bầu Đức

Trưa 7-11, HLV đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam Park Hang-seo chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Park cảm ơn ông bầu Đoàn Nguyên Đức, người đầu tiên “se duyên” ông với bóng đá Việt Nam.



Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao áo đấu đội tuyển Việt Nam cho HLV Park Hang-seo. ẢNH: NGỌC DUNG

Theo cam kết, hợp đồng tái ký có thời hạn ba năm, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2-2020 (sau thời điểm VCK U-23 châu Á tại Thái Lan), kèm điều khoản gia hạn hợp đồng thêm hai năm. Tuy nhiên mức lương (dự kiến khoảng 50.000 USD) của thầy Park thuộc điều khoản giữ kín, và đôi bên không được phép công bố.

Chia sẻ tại buổi lễ, chiến lược gia 60 tuổi cho biết: “Tôi cảm ơn bầu Đức, người đã kết duyên cho tôi. Ông Đức là người có tâm huyết rất lớn dành cho bóng đá Việt Nam.

Hai năm trước, tôi tận dụng nguồn lực sẵn có và phát triển tài năng tạo nên sự hài hòa cũ – mới. Với tôi bóng đá là một đội. Từ thành quả hai năm qua, tôi cảm thấy trách nhiệm của tôi sẽ nặng nề hơn. Bóng đá Việt Nam đã gia nhập hàng ngũ đội mạnh châu Á. Tôi hoàn toàn tự tin rằng, các cầu thủ của tôi đủ sức cạnh tranh tại các giải đấu quốc tế.



Thành công lớn nhất của thầy Park với bóng đá Việt Nam là chức v6o địch AFF Cup 2018. ẢNH: NGỌC DUNG

Tôi luôn nỗ lực hướng bóng đá Việt nam đến thành tích cao nhất. Điều đó được tôi xác định ngay từ lần đầu đặt chân đến đây. Đến nay, sự mong mỏi của người dân Việt Nam ngày càng cao. Chẳng biết tương lai tôi có đáp ứng được sự kỳ vọng đó không. Nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đạt thành công mới cùng bóng đá Việt Nam”.

Đại diện VFF, phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã bàn thảo kỹ lưỡng kế hoạch của bóng đá Việt Nam cho ba năm tới. Bây giờ chỉ bàn giải pháp để thực hiện, phát triển hướng đến tầm nhìn năm 2026”.

Indonesia thiệt hại tiền tỉ vì sa thải HLV Simon McMenemy

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) thiệt hại 3,9 tỉ rupiah (khoảng 6,5 tỉ đồng) vì đơn phương chấm dứt hợp đồng với HLV đội tuyển quốc gia Simon McMenemy.



PSSI bồi thường 6,5 tỉ đồng cho việc sa thải HLV Simon McMenemy. ẢNH: AFP

Tin từ trang Bola (Indonesia) cho biết, “Nếu Simon bị sa thải sau trận đấu với Malaysia, thời gian hợp đồng giữa HLV người Scotland và PSSI còn hiệu lực 14 tháng nữa. Tính khoản bồi thường PSSI phải trả cho Simon là 280.000 USD hoặc tương đương 3,9 tỉ rupiah”.

Phó TTK, phụ trách phát triển kinh doanh PSSI Marsal Masita cho biết: “Simon ký hợp đồng có thời hạn hai năm vào ngày 20-12-2018. Tiền lương của ông ấy khoảng 20.000 USD/tháng, chúng tôi trả lương hàng tháng. Vì vậy nếu Simon không còn ở đội tuyển Indonesia nữa, chúng tôi phải trả nốt những tháng còn lại”.

Chia sẻ với truyền thông Indonesia, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết: “Chúng tôi đã quyết định cụ thể về HLV đội tuyển quốc gia và đang tìm người thay thế Simon. Ngoài Luis Milla và HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong, một vài cái tên khác sẽ được chúng tôi công bố sau tháng 11 bởi hợp đồng hiện tại của họ. Đền bù hợp đồng, đó là rủi ro của các qui tắc. Dĩ nhiên chúng tôi chọn thành tích thay vì tiền”.

Mặc dù chính thức bị PSSI sa thải nhưng HLV Simon vẫn đồng hành cùng đội tuyển Indonesia, trong trận làm khách trên sân Malaysia, khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 vào ngày 19-11 tới.



Ronadol tỏ vẻ không bằng lòng với quyết định thay người của HLV Sarri. ẢNH: GETTY

Sarri lý giải nguyên thay thế Ronaldo giữa trận

HLV Mauricio Sarri tiết lộ, ông muốn giữ Ronaldo tránh bị chấn thương nên quyết định thay anh ra trong trận Juventus đánh bại Lokomotiv Moscow 2-1.

Phút 82 trận làm khách trên sân của Lokomotiv Moscow, thời điểm Juventus đang bị cầm hòa 1-1, Ronaldo tỏ thái độ giận dữ sau khi HLV Sarri tung Paulo Dybala vào thế chỗ anh.

Giải thích về lý do thay người, chiến lược gia người Italia cho biết: “Ronaldo tỏ ra kém vui do thể lực anh ấy không được khỏe những ngày gần đây. Cậu ấy đang gặp vấn đề ở mắt cá chân, chấn thương khiến Ronaldo thi đấu không đúng sức. Tôi đã lo lắng sau khi Ronaldo thực hiện một cuộc chạy nước rút. Vì an toàn, tôi buộc phải đưa cậu ấy rời sân”.



Ramsey tận dụng cơ hội được Ronaldo tạo ra để ghi bàn mở tỉ số cho Juventus. ẢNH: REUTERS

Tại cuộc chạm trán này, dù không ghi bàn nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha góp công trong bàn mở tỉ số phút thứ 3 của Juventus. Từ một cú đá phạt do Ronaldo thực hiện, thủ môn Guilherme sai lầm không tóm được bóng. Và cơ hội đã được Aaron Ramsey tận dụng ghi bàn 1-0, trước khi Douglas Costa ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+3.

Với chiến thắng 2-1, Juventus đoạt vé sớm vào vòng 1/8 Champions League sớm hai lượt đấu. Hiện “Bà đầm già” có 10 điểm dẫn đầu bảng D, hơn đội nhì bảng Atletico 3 điểm.