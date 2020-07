Tại sao bầu Đức không thay tướng?

Kết quả ba trận đấu sớm vòng 8, Sài Gòn lại gây sốc Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành lại cho thấy Sài Gòn là một tập thể rất xương, rất khó đánh bại và luôn tạo ra bất ngờ. Trên sân Lạch Tray, trước một Hải Phòng chơi rất cứng rắn nhưng Sài Gòn đã buộc chủ nhà phải lao đao và thậm chí là ức chế trước một đối thủ mưu mẹo biết ăn miếng trả miếng. Hai bàn thắng của Sài Gòn ghi được do công hai cầu thủ ngoại quen thuộc Pedro (phút 32) và Geovane (phút 90+6). Chiến thắng giúp Sài Gòn vươn lên dẫn đầu, tạo sức ép trước TP.HCM khi gặp B. Bình Dương vào tối nay. Trên sân Tam Kỳ, sau khi vừa thay tướng, đội chủ nhà đang ở cuối bảng, Quảng Nam đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước SL Nghệ An. Bàn thua ở phút 90 khiến SL Nghệ An mất 1 điểm nhưng bất bình và ức hơn của đội bóng này là họ cho rằng họ bị trọng tài cướp của mình quả 11 m khi trước đó Phan Văn Đức bị đốn ngã trong vòng cấm. Trận đấu muộn nhất trên sân Hàng Đẫy vào tối 5-7 là Hà Nội gặp Viettel. Hà Nội lại tiếp tục khó khăn khi bị thiếu hụt rất nhiều vị trí nên buộc phải xáo tung đội hình. Kết quả hai đội hòa nhau 1-1. Viettel mở tỉ số phút 27 do công Hoàng Đức nhưng 3 phút sau Rimario quân bình 1-1 trên chấm 11 m. Đ.TR