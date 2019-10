Tàn một cuộc chơi…

Mùa V-League 2019 hạ màn trong nhiều toan tính • Vòng 26 khép lại mùa V-League 2019 với nhiều kết quả nằm ngoài chuyên môn nhưng trong toan tính của các đội. Ngoại trừ sân Pleiku các cầu thủ HA Gia Lai trong một trận đấu không ảnh hưởng đến mình nhưng rất quan trọng đến thứ hạng sống còn của đội khách Sanna Khánh Hòa nhưng chủ nhà vẫn “cháy” hết mình. HA Gia Lai đã làm cơn mưa gôn đến 4-1 và xứng đáng là đội fair play nhất vòng 26. Trong khi đó, sân Cửa Ông trong ngày đăng quang của đội khách Hà Nội thì đội khách lại để thua dễ Than Quảng Ninh 2-4. 90 phút mà người xem như biết rõ kết quả vì cái thua đấy chỉ làm lễ đăng quang của Hà Nội kém vui nhưng bù lại nó giúp Than Quảng Ninh có niềm hạnh phúc của đội bóng nhận huy chương đồng cùng lễ đăng quang của Hà Nội. Một trận đấu được xem là “vui cả làng”. Sân Bình Dương, chủ nhà B. Bình Dương sớm biết thông tin Than Quảng Ninh ghi bàn dễ đã “mất lửa” (không còn hy vọng tranh hạng ba) để Thanh Hóa ghi bàn trước rồi kết thúc trận đấu với kết quả 1-1. Các trận còn lại Viettel thắng SHB Đà Nẵng 5-3, Hải Phòng thua TP.HCM 1-2, Quảng Nam hòa SL Nghệ An 2-2, Sài Gòn thắng Nam Định 4-1. • Kết quả chung cuộc như sau: 1. Hà Nội (53 điểm); 2. TP.HCM (48); 3. Than Quảng Ninh (39); 4. B. Bình Dương (36); 5. Sài Gòn (36); 6. Viettel (36); 7. SL Nghệ An (35); 8. HA Gia Lai (35); 9. Quảng Nam (34); 10. SHB Đà Nẵng (33); 11. Nam Định (31); 12. Hải Phòng (30); 13. Thanh Hóa (26); 14. Sanna Khánh Hòa (25). Như vậy Sanna Khánh Hòa xuống hạng, còn Thanh Hóa đá trận play off với Phố Hiến tranh suất đội nào thắng mùa tới sẽ thi đấu V-League, đội thua đá hạng nhất. Đ.TRƯỜNG