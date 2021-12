Do bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng bại nhưng thua số bàn thắng so với Indonesia, đội tuyển Việt Nam (VN) chỉ có ngôi nhì bảng B và đụng độ Thái Lan ngay tại bán kết AFF Cup. Bất chấp việc HLV Park Hang-seo nói cứng sẽ không chọn đối thủ ở loạt trận knock out nhưng các biểu hiện của ông và cầu thủ trong trận thắng Campuchia lượt cuối vòng bảng cho thấy đa phần không muốn gặp Thái Lan sớm là có thật.



Cuộc đua giữa hai đội mạnh nhất Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan

sẽ được định đoạt ở bán kết. Ảnh: ND

Thầy trò ông Park không thể ngờ Indonesia đại thắng Malaysia với bàn quyết định 4-1 ở cuối trận khiến không trở tay kịp, qua việc tìm thêm bàn thắng vào lưới Campuchia. Nhưng cuối cùng, định mệnh cũng đã đưa đẩy VN chạm trán đội tuyển Thái Lan, dẫu ai cũng thấy nếu gặp chủ nhà Singapore vẫn dễ thở hơn. Gặp đối thủ thường thua mình như Singapore bao giờ chả thích hơn đối đầu với đội bóng Thái Lan được đánh giá mạnh hơn hẳn so với các đội.

Ông Park từng dẫn dắt lứa trẻ U-23 VN đánh bại đồng nghiệp đồng trang lứa Thái Lan 4-0 ở vòng loại U-23 châu Á nhưng chưa bao giờ thắng đội tuyển quốc gia của họ tại sân chơi chính thức. Hai lần đá vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gần nhất, cả hai bất phân thắng bại. Duy có trận giao hữu ở King’s Cup, thầy trò ông Park từng khiến chủ nhà Thái Lan ôm hận với bàn thắng muộn của Anh Đức.

Cuộc tái đấu ở loạt trận bán kết ngày 23 và 26-12 sắp tới, ông thầy Hàn Quốc sẽ gặp gỡ Thái Lan với quyết tâm rất cao qua mặt đối thủ truyền kiếp này. Đã hơn một lần, ông Park bực bội chia sẻ với truyền thông, cũng chẳng khác lời muốn nói cho các học trò biết rõ: “Thái Lan chẳng có gì đáng sợ!”.

Đúng là thời ông Park chưa từng thua Thái Lan và thậm chí còn có lợi thế tinh thần nhờ hai lần thắng ở cấp độ U-23, một trận thắng giao hữu đội tuyển quốc gia thì chẳng có gì phải sợ cả. Nhưng phải thẳng thắn một điều về Thái Lan trong kỳ AFF Cup này có những điểm vượt trội phần còn lại ở lực lượng gồm nhiều ngôi sao đá bóng nước ngoài và càng chơi càng chững chạc. Thầy trò HLV Polking cũng duy nhất toàn thắng vòng bảng cùng một khao khát lấy lại những gì đã mất tại đấu trường Đông Nam Á.

So với AFF Cup ba năm trước, Thái Lan mạnh hơn với đầy đủ thành phần ưu tú nhất. Tuy nhiên, điểm hạn chế của học trò ông Polking là không có nhiều thời gian chuẩn bị khiến họ phải vừa chạy vừa xếp hàng ngay khi bóng lăn.

Ngược lại, đội tuyển VN có bước chạy đà hoàn hảo nhất trong số các đồng nghiệp nhờ vận hành trơn tru cỗ máy ở vòng loại cuối World Cup 2022. Học trò ông Park thậm chí còn có tiến bộ hơn chính mình với nhiều bài học quý giá trong cuộc chơi này.

Thái Lan có gì đáng sợ và tất cả tuyển thủ VN hãy sẵn sàng đối đầu sớm để gần hơn với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup thay vì nghĩ về quá khứ khi cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.•