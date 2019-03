Thắng khổ, chờ sửa sai khi gặp Thái Lan

Cứ ngỡ U-23 Việt Nam sẽ không thể thắng Indonesia và khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì Triệu Việt Hưng xuất thần ghi bàn. Đấy cũng là pha đá phạt góc cuối cùng của trận đấu do Quang Hải thực hiện và thật may Triệu Việt Hưng dù đứng lẫn trong một rừng cầu thủ to cao hơn hẳn mình vẫn kịp nhón chân đánh đầu đưa bóng vào góc chết.



Bàn thắng cứu rỗi của cầu thủ HA Gia Lai đã chính thức loại Indonesia ra khỏi cuộc chơi và lượt cuối chỉ là tranh chấp ngôi nhất, nhì bảng giữa chủ nhà Việt Nam với Thái Lan.

HLV Park Hang-seo không có quá nhiều sự chọn lựa cho đội hình xuất phát của U-23 Việt Nam khi chỉ có mỗi đội trưởng Quang Hải thế chỗ Thanh Bình so với trận gặp Brunei. Điều này phần nào lý giải thầy Park khó lòng che giấu cách chơi cho học trò, dù ông vẫn có chút khôn khéo không ghi tên cầu thủ sau lưng áo.

Khác với thời ông Park cầm quân đá vòng chung kết U-23 châu Á 2018, lần này các tuyển thủ trẻ thường khiến thầy mình thấp thỏm vì thiếu sự tinh tế lẫn gắn kết nhuần nhuyễn với nhau.







Triệu Việt Hưng (ảnh trên) đánh đầu ghi bàn duy nhất cho U-23 Việt Nam nhưng vẫn không thể che lấp sự lúng túng của hàng thủ, đặc biệt là thủ thành Bùi Tiến Dũng. Ảnh: NGỌC DUNG

Ở thế phải thắng U-23 Indonesia mới dễ toan tính ngôi nhất, nhì bảng K nhằm tìm vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2020, học trò ông Park dường như để sự nôn nóng lấn át. Suốt cả trận U-23 Việt Nam với thế chủ nhà không thể có một cú dứt điểm nào hiểm, cả pha sút phạt của Quang Hải hay lần đá chéo góc sở trường không đúng ý đồ.

Đáng nói hơn là một số cầu thủ bị căng quá dẫn đến lúng túng chuyền sai hoặc bị mất bóng nhiều quá. Tuyến giữa thiếu sự nhịp nhàng khiến cho hàng tấn công bị chia cắt và đói bóng.

Không đủ kiên nhẫn chờ hết hiệp 1, ông Park Hang-seo buộc phải rút tiền vệ trung tâm Thái Quý ra để tung Thanh Bình vào dâng cao cho Quang Hải trở về giữa sân. Nhưng vấn đề của U-23 Việt Nam là không có một pha dàn xếp nào đủ gây rối tuyến phòng ngự Indonesia khiến họ phạm sai lầm.

Một điểm khác biệt nữa của thầy Park thường có những lần thay người tạo đột biến như ở đội tuyển U-23 một năm trước thì bây giờ ông rất bí bách. Như chân sút Thanh Bình vào sân thay người lại bị thay ra bởi Danh Trung cho thấy ông Park cũng rất lúng túng.

Chính bởi sự thiếu đồng đều và kém năng lực hơn lứa trước, U-23 Việt Nam không còn đáng sợ. Thậm chí những trụ cột như Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải cũng gặp sai số trong xử lý bóng. Nguy hiểm hơn là thủ môn Tiến Dũng phá bóng cẩu thả suýt trả giá.

May mà trong lúc cùng quẫn nhất, Triệu Việt Hưng bỗng trở thành cứu tinh cho U-23 Việt Nam với cú đánh đầu gây ngỡ ngàng cho đối thủ ở những giây cuối cùng.