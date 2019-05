Thầy Park không thể mạo hiểm ở King’s Cup

Thầy Park giao toàn quyền cho trợ lý Kim Han-yoon Do đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tập trung cùng lúc với tuyển quốc gia nên chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ trao toàn quyền tự quyết cho tân trợ lý Kim Han-yoon. Ông thầy trẻ 45 tuổi này do chính ông Park giới thiệu làm cộng sự cho mình trong các chiến dịch vòng sơ loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Tuy nhiên, do trùng thời điểm hội quân cả hai đội tuyển và không có thời gian chăm sóc đội trẻ, ông Park dù chịu trách nhiệm chính vẫn không còn cách nào khác. Cái khó là HLV Kim Han-yoon chỉ có vài ngày cầm quân là vào trận giao hữu với U-23 Myanmar trên sân Phú Thọ ngày 7-6. Dĩ nhiên, không ai đặt nặng việc thắng thua ở một trận đá tập nhưng chơi sao coi được lại là chuyện khác.