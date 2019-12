Thầy Park tranh ‘Oscar thể thao’ với HLV của Huy Hoàng

Nếu được quyền chọn lựa, chúng tôi xin dành riêng sân chơi Cúp Chiến Thắng cho các VĐV thuộc các môn thể thao khác bởi chiếu theo 7 đề cử của hai hạng mục VĐV Nam; Nữ của năm gồm tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, nữ hậu vệ Chương Thị Kiều, chắc chắn họ sẽ được vinh danh ở giải thưởng dành riêng cho bóng đá.



Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sáng giá cạnh tranh hạng mục VĐV Nam của năm giải thưởng Cúp Chiến thắng. ẢNH: NGỌC DUNG

Ở hạng mục VĐV Nam của năm, không ai xuất sắc hơn kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Ngoài hai chiếc HCV SEA Games 30 các cự ly 400 và 1.500 m tự do, VĐV 19 tuổi người Quảng Bình còn thi đấu xuất thần khi phá sâu kỷ lục đại hội, vượt chuẩn A Olympic nội dung 1.500 m tự do. Cùng với thành tích vượt chuẩn A cự ly 800 m tự do trước đó, Huy Hoàng trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên vượt hai chuẩn A bơi lội, mức hạn định giúp anh chắc chắn đoạt hai suất tham dự Thế vận hội Tokyo 2020.

Cùng với sự xuất sắc của Huy Hoàng, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ không hề kém cạnh khi đem về 1 HCV cung 1 dây châu Á; 1 HCV SEA Games 30 cùng một vé tham dự Olympic 2020. Ngoài ra, tay vợt Lý Hoàng Nam – VĐV giúp quần vợt Việt Nam giải “cơn khát vàng” sau hơn nửa thế kỷ. Bên cạnh đó là Lại Gia Thành, lực sĩ người Bắc Ninh giành về 3 HCV Cúp Thế giới, 1 HCV SEA Games 30 cũng đều là những ứng viên sáng giá.

Ngoài các ứng viên hạng mục Nam VĐV của năm kể trên, kình ngư 16 tuổi Trần Nguyên Hưng (18 HCV; 1 HCB; 1 HCĐ giải bơi Các nhóm tuổi Đông Nam Á, 2 HCV, phá một kỷ lục SEA Games 30), chây chạy Trần Nhật Hoàng đoạt 3 HCV SEA Games (1 cá nhân 400 m, 2 tiếp sức 4x400 m) đều xứng đáng lọt vào tốp 7 đề cử dành cho các VĐV nam. Điều cần đáng lưu ý là Nhật Hoàng và Nguyên Hưng đều lọt vào tốp 5 đề cử VĐV Trẻ của năm.

Ở hạng mục VĐV Nữ của năm, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên dù thành tích có thụt lùi so với các kỳ đại hội trước nhưng với 6 HCV; 2 HCB giành được tại SEA Games 30 cũng đủ giúp VĐV người Cần Thơ khiến các đồng nghiệp còn lại lu mờ.

Cùng cạnh tranh với Ánh Viên, lực sĩ Vương Thị Huyền vượt qua nỗi đau mất cha để đánh bại đại kình địch người Indonesia Setiawati Lisa tại SEA Games 30. Cuộc lên ngôi của Huyền có cả máu và ước mắt bởi trước đó tại giải vô địch thế giới hồi tháng 9, Huyền thua suýt sao Lisa đúng 1 kg tổng cử. Trong năm 2019, thành tích Vương Thị Huyền còn được tô điểm bởi 2 HCV; 1 HCB Cúp cử tạ Thế giới và 3 HCV châu Á.



Cô gái "ốc tiêu" Nguyễn Thị Oanh bật khóc sau khi giành 3 HCV, phá một kỷ lục SEA Games 30. ẢNH: MINH QUANG

Hiện diện trong tốp 7 đề cử của nữ, Nguyễn Thị Oanh giành về đến 3 HCV cá nhân môn điền kinh tại SEA Games 30. Với thể hình cao 1,60 m, cân nặng chỉ 46 kg nhưng cô gái “ốc tiêu” đã khiến cho nhiều đối thủ phải nể phục bởi độ dẻo dai và tinh thần chiến đấu không biết khoan nhượng của phụ nữ Việt Nam.

Cùng chiến tích đoạt 3 HCV SEA Games, cung thủ Lộc Thị Đào, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (2 HCV 400 m và 400 m vượt rào), Quách Thị Lan (vô địch 400 m rào châu Á, 2 HCV SEA Games 30 các nội dung tiếp sức), tay chèo canoeing Trương Thị Phương (2 HCV cá nhân) đều xứng đáng nhận được các phiếu bầu vinh danh giải thưởng VĐV Nữ của năm.



Đội tuyển bóng đá U-22 Việt Nam giành HCV SEA Games dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. ẢNH: ANH PHƯƠNG