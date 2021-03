Thầy trẻ và nguy cơ lớn ở V-League

Các đội bóng và ông bầu có tham vọng lớn càng mong sớm có thành tích, bất chấp thời gian lẫn những bất ổn mà những nhà cầm quân, đặc biệt là HLV trẻ gặp phải trong quá trình đá V-League. Mùa này có mỗi thầy nội Phan Thanh Hùng cao niên nhất (61 tuổi) bên cạnh lứa đàn em trẻ trung của thế hệ vàng đang khao khát chứng tỏ mình nhiều hơn nữa.



Cỡ HLV Lê Huỳnh Đức dày dạn còn từng bị SHB Đà Nẵng cho ngồi chơi xơi nước chiêm nghiệm thì các đồng nghiệp khác không ai dám chắc sẽ giữ ghế với suy nghĩ không thể thay thế.



Cả HLV đội vô địch Trương Việt Hoàng và đội á quân Chu Đình Nghiêm đều đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: NGỌC DUNG

V-League sắp sửa trở lại từ ngày 13-3, sau hơn hai vòng có nhiều đột biến và nguy cơ một số thầy trẻ có thể bị mất việc. Đáng chú ý nhất là đương kim á quân Hà Nội của bầu Hiển đặt mục tiêu vô địch lại chẳng may thua cả hai trận khiến lần đầu tiên trong cả chục năm nay chịu xấu hổ nằm dưới đáy bảng.



HLV Chu Đình Nghiêm tự nhận trách nhiệm tất cả, dẫu ai cũng thấy sai số không phải chỉ do mỗi mình ông. Thời vận của ông Nghiêm trải dài suốt gần sáu năm qua, khi Hà Nội có một lực lượng đồng đều từ những vị trí đá chính cho đến dự bị có chiều sâu.

Ông nhiều lần có danh hiệu HLV xuất sắc nhất nhưng ánh hào quang quá khứ chỉ có giá trị tham khảo, vì cuộc chơi biến đổi từng mùa, trái với tham vọng đăng quang cố định của ông bầu quyền lực. Bầu Hiển không cần biết thầy giỏi, thầy dở như hồi thay HLV Phan Thanh Hùng, Hữu Thắng, Minh Đức... mà tất cả đều chỉ có một hệ quy chiếu là chức vô địch.

Tương tự, nhà cầm quân hay nhất V-League 2020 Trương Việt Hoàng cũng đang gặp vất vả ở Viettel với màn khởi động khập khiễng, sau hai trận mới có 1 điểm.

Từng chia tay Hải Phòng vì chưa có duyên lên ngôi cao, thử thách của ông Hoàng mùa này sẽ căng thẳng hơn, bởi không vô địch hoặc thất thế tại AFC Champions League là một bước lùi.

Hà Tĩnh của ông thầy trẻ Minh Đức cũng sớm lâm nguy với hai trận thua, dù mới mùa trước từng vẽ nên hiện tượng ở V-League trong nhóm đua vô địch. Tay nghề ông Đức không kém nhưng thói quen thay tướng sẽ đổi vận là chuyện bình thường của làng bóng Việt.

Vẫn có một số HLV giữ tương đối vững vàng ghế của mình hơn khi các lãnh đội thấu hiểu mình là ai và đang đứng ở đâu. Như Phạm Anh Tuấn ở Hải Phòng, Quang Trường tại SL Nghệ An, Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định, Hoàng Thọ ở Than Quảng Ninh... đỡ mệt mỏi hơn và ít chịu áp lực mất ghế hơn các đồng nghiệp do nội lực có hạn.