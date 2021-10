Sau khi sang Tajikistan đánh bại đội chủ nhà cùng đội Maldives với các tỉ số khủng 16-0 và 7-0, đứng đầu bảng B một cách thuyết phục, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đoạt vé đi Ấn Độ dự vòng chung kết Asian Cup 2022.



Kế hoạch săn vé World Cup 2023 thi đấu tại Úc và New Zealand (đồng chủ nhà) ban đầu rất căng thẳng khi “bà lớn” của bóng đá châu Á là Triều Tiên sau khi rút lui lại tuyên bố trở lại. Gần đây nhất thì đội nữ Triều Tiên chính thức rút lui, khiến cơ hội mở ra cho hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan.



Thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng trước cơ hội lớn tham dự World Cup.

Ảnh: ND

Cuộc cạnh tranh vé World Cup của bóng đá nữ châu Á hiện được FIFA phân bổ năm suất (không tính chủ nhà Úc), nay lại thêm “bà lớn” thường xuyên dự vòng chung kết World Cup - Triều Tiên vắng bóng nên cơ hội được xem là rất sáng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Không khó để lọc ra ba “chị lớn” sẽ sớm đoạt ba trong năm vé dự World Cup 2023 là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, những đội bóng được xem là ứng viên cho hai chiếc vé còn lại lần lượt là Việt Nam, Thái Lan rồi mới đến Myanmar, Indonesia, Iran...

Bảy năm trước, bóng đá nữ Việt Nam đã tiếp cận cơ hội đi Canada dự World Cup nhưng lại thua đau Thái Lan trong trận play off trên sân nhà. Lần đó, Asian Cup 2014 diễn ra tại TP.HCM và thứ hạng ở giải này cũng xác định năm suất đi World Cup 2015. Bốn suất đầu (vào bán kết Asian Cup) khi đó là Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Suất còn lại là đội thắng trong trận play off giữa chủ nhà Việt Nam và Thái Lan. Tiếc rằng cơ hội lớn trong tay nhưng đội tuyển nữ Việt Nam năm đó do HLV Trần Vân Phát dẫn dắt đã để thua Thái Lan 1-2 ngay trên sân Thống Nhất và lỗi hẹn.

Đến Asian Cup 2018 tại Jordan thì lá thăm đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng B cùng ba bà “chị lớn” Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Vào bảng đấu đấy, các nữ tuyển thủ Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể cựa quậy được trước những cường quốc bóng đá nữ thế giới nên không thể chen chân lên vị trí thứ ba để đá play off. Ngược lại, lá thăm lại đưa bóng đá nữ Thái Lan vào “kèo thơm” khi ở bảng A chỉ có Trung Quốc là mạnh, còn lại Jordan và Philippines thì quá yếu.

Thế là vé World Cup lại lỗi hẹn với các cô gái Việt Nam trong khi bóng đá Thái Lan thì thảnh thơi đến Paris dự sân chơi lớn nhất dành cho các cô gái đá bóng.

Asian Cup 2022 vào tháng 2-2022 vẫn có “chị lớn” Úc nhưng do là đồng chủ nhà World Cup 2023 nên Úc chỉ đá để lấy thành tích của giải chứ không tính vào năm suất dự World Cup của châu Á. Vì thế, vòng chung kết Asian Cup 2022 có 12 đội tham dự (tám đội nhất các bảng vòng loại, trong đó có Việt Nam) và ba đội nhất, nhì, ba của Asian Cup 2018 cùng chủ nhà Ấn Độ.

Cơ hội vì thế sẽ rất lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung và hy vọng lần này thầy trò ông Chung sẽ không lỗi hẹn tại sân chơi cúp thế giới. Điều mà các cô gái Việt Nam lẫn người hâm mộ luôn mong mỏi với lần đầu tiên trong lịch sử.•