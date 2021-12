Nghĩa cử đẹp của thầy trò ông Park Sau những chiến tích rực rỡ, HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ VN tiếp tục để lại nhiều dấu ấn đẹp cả trên sân cỏ lẫn đời thường. Tinh thần fair play của thầy Park còn là những lần ông lặn lội đến các địa phương An Giang, Cần Thơ, Quảng Ngãi… tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi để “Gieo ước mơ” bóng đá cho trẻ em VN và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như tâm nguyện của ông. Hiệu ứng Park Hang-seo lan tỏa đẹp đẽ qua các học trò như nghĩa cử thầm lặng của Công Phượng chia sẻ tiền thưởng từ các giải đấu để mua 300 tấn xi măng làm đường nông thôn cho người dân xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An; hay các tuyển thủ VN trong màu áo HA Gia Lai chung tay vệ sinh môi trường với người dân Pleiku, hỗ trợ một học sinh ở Cần Thơ chi phí chữa bệnh… Trong mùa dịch COVID-19 cao điểm hồi giữa năm nay, tiền vệ Minh Vương khi biết tin một nữ đồng nghiệp trẻ không may mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh khốn khó đã viết thư tay động viên và gửi quà giúp em vượt qua nghịch cảnh. Trọng Hoàng bán huy chương vàng SEA Games 30 khi là một trong hai cầu thủ trong đội hình của thầy Park vô địch SEA Games. Công Phượng cùng các đồng nghiệp mở quán cà phê Ông Bầu mang lợi nhuận hỗ trợ các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch… Ngọn lửa fair play của thầy trò HLV Park Hang-seo cháy mãi! TT

HLV Park Hang-seo trong chương trình “Gieo ước mơ” mang niềm vui và hy vọng đến trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam. Ảnh: CCT