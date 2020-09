Thẻ đỏ, 11 mét, siêu phẩm và màn ngược dòng kỳ lạ của Nutifood

Thầy trò HLV Guillaume Graechen (còn gọi là Giôm) sau trận ra quân thắng tưng bừng U-17 Phú Yên 7-0 cứ ngỡ sẽ tiếp tục có cơn mưa gôn khác vào lưới U-17 Sài Gòn nhưng không ngờ họ phải nỗ lực hết sức để thắng ngược 2-1.

Với sự tăng cường 7 cầu thủ trẻ của Học viện anh em HA Gia Lai JMG, đội hình U-17 Nutifood nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch vòng chung kết U-17 quốc gia. Tuy nhiên, cuộc chơi không dễ dàng cho thầy trò ông Giôm ở lượt trận thứ hai đã gặp phải thử thách lớn.



U-17 Sài Gòn vươn lên dẫn trước U-17 Nutifood nhờ một quả phạt đền. Ảnh: AT.

Trận đấu diễn ra rất kịch tính và gay cấn với ba quả phạt đền, một thẻ đỏ cho thủ môn U-17 Nutifood. Nhưng nhờ cố gắng hơn sức mình cùng sự tỏa sáng của các học trò ông Giôm ở hiệp hai quyết định, họ không phải ôm hận.

U-17 Nutifood mở máy tấn công ăn miếng trả miếng với Sài Gòn ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân của PVF. Tốc độ trận đấu diễn ra nhanh và mới ở phút 22, hậu vệ Nutifood bất cẩn phạm lỗi với chân sút đội bạn bị chịu một quả phạt đền. Tiểu tướng Lê Cảnh Gia Huy không chút khó khăn đánh bại thủ môn Hoàng An trên chấm 11 mét để mang về lợi thế dẫn điễm cho U-17 Sài Gòn.

Vận đen chưa buông tha các học trò ông Giôm khi chỉ 5 phút sau, thủ môn Hoàng An lúng túng chơi bóng ngoài vòng cấm bằng tay phải nhận thẻ đỏ rời sân. Ông Giôm ở thế bắt buộc phải đưa thủ môn có tên Thanh Hóa vào thay một cầu thủ. U-17 Nutifood gặp bất lợi rất lớn trong thế 10 đánh 11, lại còn bị dẫn bàn trước và chơi bằng thủ môn quen ngồi ghế dự bị.



Chiếc thẻ đỏ của thủ môn Hoàng An khiến đội nhà Nutifood lâm vào cảnh thiếu người...



... nhưng các học trò thầy Giôm vẫn lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: AT.

Ở thế dựa lưng tường, các học trò thầy Giôm dâng cao đội hình tấn công để săn lùng bàn thắng. Phút 73, đến lượt U-17 Nutifood hưởng một quả phạt đền và Dương Quang Trung Hiếu không bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt 1-1.

Nhưng ngay sau đó, thủ môn Thanh Hóa lập cập phạm lỗi trong vòng 16 mét 50 khiến bị phạt đền và cũng may chính anh sửa sai khi đẩy cú sút từ chấm 11 mét của Lê Cảnh Gia Huy.

Bàn thắng quyết định của U-17 Nutifood là một siêu phẩm khó tin của tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường ở phút thứ 88. Cậu em họ của Công Phượng vẽ một đường cong như trái chuối hoàn hảo ở khoảng cách 30 mét, từ pha đá phạt hàng rào đưa bóng vào góc chữ A cầu môn U-17 Sài Gòn ấn định 2-1. Thủ môn đã bay người hết cỡ vẫn không sao chạm tay vào bóng. Một pha ghi bàn khó và đẹp của Quốc Cường mà ngay cả các đàn anh ở V-League sẽ phải trầm trồ.



SL Nghệ An và Học viện Nutifood sớm dắt tay nhau vào bán kết giải U-17 toàn quốc đang diễn ra tại Trung tâm PVF. Ảnh: AT.

Cũng ở lượt trận thứ hai, U-17 SL Nghệ An đã thắng U-17 Phú Yên 4-1 để ghi tên mình vào bán kết dù vẫn còn một trận cuối vòng bảng. Như vậy, U-17 Nutifood có cùng 6 điểm như SL Nghệ An nhưng dẫn đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (9/1 so với 7/2). Lượt cuối vòng bảng chiều ngày 23-9, thầy trò ông Giôm chỉ cần hòa U-17 SL Nghệ An là chắc chắn nhất bảng, trong khi U-17 Phú Yên và U-17 Sài Gòn đối đầu nhau chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

Nếu như ở bảng B đã ngã ngũ sau hai lượt trận đầu, thì bốn đội ở bảng A cạnh tranh nhau hai suất vào bán kết gay cấn hơn, vì chưa ai chắc vé. U-17 HA Gia Lai sau hai lượt trận có 4 điểm, tạm xếp đầu bảng, đứng sau là chủ nhà U-17 PVF có 3 điểm, Thanh Hóa 3 điểm và Đồng Tháp 1 điểm.

Lượt trận cuối chiều 22-9, PVF sẽ đụng độ Đồng Tháp, còn đương kim vô địch Thanh Hóa đối đầu HA Gia Lai.