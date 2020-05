The Sun khai thác Ronaldo sắp đón baby thứ 5

Thông tin trên bắt nguồn từ một ẩn ý của bạn gái Ronaldo, cô người mẫu Georgina Rodriguez (có báo nói rằng họ đã bí mật làm đám cưới nhưng Ronaldo khẳng định là chưa) đăng trên Instagram của mình ảnh đang thổi bong bóng kẹo chewing gum cùng dòng chữ “Baby girl” (bé gái) cạnh hình trái tim có quấn dải ruy băng.



Chia sẻ trên Instagram của Georgina Rodriguez.

Lập tức The Sun thực hiện ngay một câu chuyện về đứa con thứ năm của Ronaldo sắp chào đời.

Cũng cần biết Ronaldo hiện có bốn người con. Lớn nhất là Cristiano Jr và cặp song sinh Eva - Mateo, ba người con đầu được sinh ra từ phương pháp mang thai hộ. Người con thứ tư - bé Alana Martina là con duy nhất đến giờ không hình thành kiểu mang thai hộ và được hình thành do kết hợp giữa Ronaldo và Georgina Rodriguez.

Từ năm 2017 kể từ khi Ronaldo chung sống với Georgina Rodriguez thì người bạn gái này chăm sóc cả bốn người con.

Khi được báo chí khai thác, Georgina Rodriguez phủ nhận thông tin sắp có thêm em bé nhưng cũng không giải thích vì sao dòng Instagram lại có thông điệp một “Baby girl”.



Ronaldo và Georgina Rodriguez với bốn đứa con của Ronaldo, trong đó bé Alana Martina là con của hai người. Ảnh: THE SUN







Georgina Rodriguez được cho là đang có mang đứa con thứ năm của Ronaldo.



Hình ảnh Georgina Rodriguez chụp chung với Ronaldo nhưng không muốn để lộ vòng hai. Ảnh: GETTY IMAGES

Báo lá cải Anh còn làm đậm thêm về chi tiết vòng bụng hơi phát tướng so với thân hình siêu mẫu trước đây và những bức ảnh gần đây chụp cùng Ronaldo, người mẫu thường khéo léo che vòng hai của mình.

Tuy nhiên cũng có bình luận cho rằng nếu Ronaldo làm cha đứa con thứ năm thì đã sao khi mà trước khi về chung sống với Georgina Rodriguez, anh từng tuyên bố mình muốn có bảy đứa con cơ mà.

Dưới đây là video do Oh My Goal đăng tải năm điểm đáng chú ý về người mẫu Georgina Rodriguez.