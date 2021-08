Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm bảy VĐV đã có mặt tại Tokyo và chuẩn bị tranh tài tại Paralympic. Các môn đấu của đoàn Việt Nam gồm điền kinh, bơi và cử tạ.



Theo chia sẻ của các thành viên trong đoàn thì khi đặt chân đến Nhật, đoàn Việt Nam đã gặp được sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Nhật.

So với Paralympic trước tại Rio thì lần này hy vọng của đoàn thể thao ít hơn do điều kiện đầu tư lẫn tập luyện, nhất là trong giai đoạn phải đối phó với dịch bệnh. Niềm hy vọng số một Lê Văn Công (môn cử tạ) từng là nhà vô địch và giữ kỷ lục Paralympic cũng khó có hy vọng khi suốt thời gian qua anh phải tập luyện trong điều kiện chờ hồi phục chấn thương hoàn toàn và ít được đầu tư. Một thông tin cho biết bản thân Công khi tập cũng không dám nâng thử những mức tạ xấp xỉ thành tích của anh tại Rio do sợ tái phát chấn thương. Điều này khiến hy vọng tái lập thành tích như năm năm trước sẽ cực khó.

Ngay cả tay bơi Võ Thanh Tùng cũng không mấy lạc quan trong lần tham dự này với hy vọng mong manh vào thành tích cũ đã là thành công so với điều kiện tập luyện và đầu tư như vừa qua.

Ngày 24-8, đoàn Việt Nam sẽ tham dự lễ khai mạc và chính thức bước vào các cuộc tranh tài tại Paralympic Tokyo.