Tiền đạo Tiến Linh ăn mừng bàn thắng vào lưới UAE. ẢNH: ND

Giải thưởng Best footballer in Asia do tạp chí Titan Sport khởi xướng từ năm 2013, chứng kiến sáu lần đăng quang của ngôi sao số 1 Hàn Quốc – Son Hueng-min, trong khi cầu thủ người Nhật Bản - Keisuke Honda lên ngôi vào năm 2013 và Shinji Okazaki thắng giải năm 2016.

Bóng đá Việt Nam vào chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games (PLO)- Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ khởi động mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại SEA Games 31, do Việt Nam đăng cai vào ngày 6-5-2022.

Trong danh sách đề cử 25 cầu thủ vừa được BTC công bố, tiền đạo Tiến Linh sẽ cạnh tranh với nhiều ứng viên nặng ký khác như Son Heung-min (Tottenham, Anh), Takehiro Tomiyasu (CLB Bologna, Ý), Takefusa Kubo… Ngoài Tiến Linh, bóng đá Đông Nam Á có thêm hậu vệ tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan (thi đấu tại J-League) cũng được đề cử.

Tính đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tiền đạo Tiến Linh đã bảy lần lập công ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Nổi bật nhất là các bàn “đốt” lưới AUE, Malaysia và Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Riêng vòng loại thứ 3, Tiến Linh tiếp tục để lại dấu ấn mạnh khi hai lần xuyên thủng hàng phòng ngự của Trung Quốc và tuyển Oman.



Lần thứ 2 Tiến Linh được đề cử tranh giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. ẢNH: AFC

Từ danh sách 25 gương mặt được đề cử, các nhà báo sẽ bỏ phiếu chọn bầu chọn ra năm cầu thủ ưu tú nhất theo thang điểm 6, 4, 3, 2 và 1, dựa trên thành tích cá nhân mỗi cầu thủ cũng như những đóng góp của họ trong màu áo đội tuyển quốc gia năm 2021.

Đây cũng là lần thứ 2, cầu thủ thuộc biên chế CLB Becamex Bình Dương – Nguyễn Tiến Linh lọt vào đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Năm 2018, tiền vệ đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Quang Hải từng vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử này.