Totti: Có người đâm sau lưng tôi; Hà Nội đè bẹp TP.HCM II

Huyền thoại AS Rome tiết lộ, “có người đâm sau lưng tôi”

Cựu tiền đạo AS Roma, Francesco Totti cay đắng tiết lộ như vậy, sau cuộc chia tay uất nghẹn với CLB anh đã gắn bó suốt 30 năm.



Số 10 một thời được xem là biểu tượng của CLB AS Roma. ẢNH: REUTERS

Sau khi tuyên bố kết thúc sự nghiệp cầu thủ năm 2017, Totti được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật CLB Roma. Đảm nhiệm vai trò mới không bao lâu, Totti trải lòng sau khi anh đưa ra quyết định thôi chức: “Nhiều kẻ ngoài kia không muốn tôi hiện diện tại đây. Những người đó không đem lại lợi ích gì cho CLB này. Họ đâm sau lưng tôi nhưng tôi sẽ không tiết lộ danh tính họ.

Chủ tịch James Pallotta không thể quán xuyến hết được tình hình đội bóng. Qua 30 năm ở đây, tôi biết rõ vấn đề của đội như thế nào. Ở tận Boston nên Pallotta chỉ biết được 10% sự thật đang diễn ra tại đây…”.



Totti khẳng định ông không có hiềm khích với công thần De Rossi. ẢNH: REUTERS

Bắt nguồn từ tháng 3, Totti bất mãn với cách giải quyết công việc của ban lãnh đạo Roma. Giám đốc thể thao Monchi, HLV Di Francesco bị sa thải dù có công lớn đưa Roma vào đến bán kết Champions League 2017-2018 sau 34 năm chờ đợi. Họ đều là những người thân tín của Totti.

Tại AS Roma, Totti là biểu tượng vĩ đại của đội bóng. Anh chính thức treo giày sau vòng đấu 38 Serie A, Roma tiếp Genoa trên sân nhà ngày 28-5-2017. Thống kê cho thấy “Hoàng tử thành Roma” trải qua 8827 ngày, tương đương 24 năm kể từ khi anh ra mắt Roma ở trận gặp Bresia. Xuyên suốt sự nghiệp, Totti ghi 250 bàn thắng trong tổng số 785 trận ra sân trong đó 91 bàn từ chấm 11 m. Trong màu áo đội tuyển Italia, Totti có 5 lần lập công trong 58 trận đấu.



TP.HCM II (áo vàng) dù phòng ngự kiên cường nhưng vẫn không tránh khỏi việc thủng lưới hai bàn trước ứng viên vô địch Hà Nội. ẢNH: CTV

Hà Nội thắng dễ TP.HCM II tại Cúp Thái Sơn Bắc

Ứng viên tranh chức vô địch Hà Nội không mấy khó khăn đánh bại TP.HCM II tỉ số 2-0, khuôn khổ vòng đấu thứ 3 giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

Với mục tiêu đoạt 3 điểm để đeo bám các đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh không mất nhiều thời gian để tạo ra pha mở tỉ số ngay phút thứ 2, Thảo Anh xuất thần ghi bàn từ một cú dứt điểm từ xa. Bàn thua có phần kém may mắn đối với TP.HCM II do thủ thành Mi Mi không ở vào tư thế thuận lợi để cản phá do chói nắng.

Bàn thắng sớm giúp Hà Nội thi đấu ung dung và suýt chút nữa, đại diện thủ đô phải trả giá khi hàng thủ chuyền hỏng để Ngọc Bích cướp được bóng. Đáng tiếc, pha dứt điểm quá hiền của Bích không thể đánh bại được thủ môn Nguyễn Thị Loan.

Đến phút 49, trong một tình huống tràn lên tấn công, vây hãm khu vực cấm địa TP.HCM II, Biện Thị Hằng tung cú dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội.

Mặc dù để thua trận nhưng tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Nguyễn Quốc Nam nhận được nhiều ngợi khen từ giới chuyên môn.

Với chiến thắng này, Hà Nội (4 điểm) vươn lên vị trí thứ 4, bám sát TP.HCM I nhưng xếp sau cô trò Kim Chi do kém về chỉ số phụ.

Ở lượt trận thứ 4, Hà Nội sẽ gặp đội á quân Than Khoáng Sản VN (16 giờ 30 ngày 22-6). Trước đó một ngày (21-6), giải tiếp diễn với hai cặp đấu TP.HCM II gặp đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam (16 giờ); TP.HCM I chạm trán tân binh Sơn La.