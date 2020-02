TP.HCM chơi ra trò ở AFC Cup

Lẽ ra thầy trò ông Chung sẽ chơi trận ra quân trên sân nhà Thống Nhất nhưng vì ảnh hưởng của dịch Corona mới phải hành quân sang đất khách. Vấn đề của TP.HCM là cuộc đua đường dài ở bảng F cùng với hai đối thủ khác nữa là Hougang United (Singapore) và Lao Toyota (Lào) nếu họ không bị quá phân tâm giữa mục tiêu tốp 3 V-League.



Những đợt tuyển quân rầm rộ của TP.HCM trong bối cảnh khá lặng lẽ ở nhiều đội bóng V-League thể hiện rõ hơn quyết tâm chơi ra trò trên mọi mặt trận. Họ cũng có thuận lợi hơn các đối thủ khác phải ém quân tập chay do hoãn giải để duy trì phong độ bình ổn hơn cho mình trước khi các giải đấu trở lại.

Hy vọng TP.HCM sẽ tiếp bước Hà Nội gây tiếng vang lớn ở đấu trường AFC Cup 2020 cũng là một cách nâng tầm vị thế của bóng đá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tương tự, Than Quảng Ninh cũng hứa chơi tốt ở AFC Cup. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ngày 11-2 có trận đá sân khách CLB Bali United (Indonesia) vào lúc 19 giờ 30. Than Quảng Ninh cũng hứa hẹn chơi hết mình ở mặt trận AFC Cup 2020 dù lực lượng của họ không quá mạnh và không có sự tăng cường đáng kể như TP.HCM. Có chút bất lợi cho Than Quảng Ninh do đổi lịch phải chơi ba trận liên tiếp trên sân khách với những đợt di chuyển mệt mỏi trong giai đoạn phòng dịch Corona. Các đối thủ khác của thầy trò Phan Thanh Hùng còn là Ceres Negros FC (Philippines) và Svay Rieng (Campuchia) chọn sân cỏ nhân tạo cũng có thể gây khó khăn cho đối thủ.