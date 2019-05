Trắng tay, Manchester United vẫn 'hot' ở Ngoại hạng Anh

“Quỷ đỏ” vẫn là cái tên cực hot ở Ngoại hạng Anh

Bất chấp việc không được dự Champions League mùa sau, Manchester United vẫn là CLB cực hot sau khi vé “trọn mùa” 2019-2020 được bán hết vèo trong thời gian cực nhanh.



Sân Old Trafford mùa mới sẽ tiếp tục được lấp đầy. ẢNH: AFP

Theo số liệu mới được công bố, 52.000 chỗ ngồi trọn mùa dành cho CĐV nhà đã được các fan “Quỷ đỏ” mua hết trong đợt mở bán đầu. Dự kiến, đội chủ sân Old Trafford sẽ tiến hành đợt nâng cấp thay mới 75.000 ghế ngồi, với ngân sách dự kiến khoảng 3 triệu bảng.

Trong đợt trùng tu này, MU sẽ lưu ý vấn đề bảo vệ an ninh, an toàn cho các CĐV. Đặc biệt trình trạng đốt pháo sáng gây nguy hiểm sẽ được an ninh sân giải quyết triệt để hơn mùa trước.



Daniel James là bản hợp đồng đầu tiên của MU. ẢNH: GETTY IMAGES

Trên thị trường chuyển nhượng, MU vừa đạt được thỏa thuận với cầu thủ chạy cánh của Swansea, Daniel James. Được biết, 15 triệu bảng sẽ là số tiền “Quỷ đỏ’ phải bỏ ra để rước chân sút 21 tuổi về Old Trafford. Mùa rồi, James ghi năm bàn và 10 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Ngoài Daniel James, MU còn quan tâm đến “thần đồng” Bồ Đào Nha Joao Felix (Benfica), Kalidou Loulibaly (Napoli), Jadon Sancho (Dortmund), Declan Rice (West Ham), Aaron Wan-Bisskasa từ Crystal Palace.



Vừa rời bệnh viện chữa tim chưa lâu, Casillas lại nhận tin xấu về bà xã Sara. ẢNH: REUTERS

Thủ môn Iker Casillas “họa vô đơn chí”

Chưa hết bàng hoàng sau cơn trụy tim, thủ môn huyền thoại Tây Ban Nha Iker Casillas lại đón nhận “hung tin”, cô vợ Sara Carbonero vừa tiết lộ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư buồng trứng.

Cựu PV truyền hình Sara chia sẻ: “Chưa hồi phục sau một cú sốc, chúng tôi lại đón nhận tin xấu. Lần này là tôi. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ chẩn đoán tôi có khối u buồng trứng ác tính. Dù đã giải quyết nó nhưng tôi sẽ phải chiến đấu thêm vài tháng nữa. Cứ sống bình tĩnh, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn!”.



Gia đình nhỏ của thủ môn huyền thoại Tây Ban Nha, Casillas. ẢNH: AFP

Sau khi bí mật làm đám cưới năm 2016, vợ chồng Casillas – Sara sinh hạ hai con kháu khỉnh. Đấy cũng là kết quả sáu năm, cả hai thấy “cần có nhau” sau khi Sara thực hiện buổi phỏng vấn Casillas tại World Cup 2010 tại Nam Phi.

Về cơn trụy tim của mình, cựu thủ môn Barca và đội tuyển Tây Ban Nha cho biết anh đã ổn nhưng cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên.