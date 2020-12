Trợ lý ông Park tìm ‘của để dành’

SL Nghệ An theo chân Viettel vào bán kết giải U-21 quốc gia Lượt đấu cuối bảng B chiều 15-12, đội trẻ SL Nghệ An (4 điểm) chỉ cần hòa U-21 Viettel (6 điểm) là chắc chắn vào bán kết, bất chấp kết quả trận đá cùng giờ U-21 Phố Hiến - Long An. Với việc dưỡng sức các trụ cột, Viettel tung ra đội hình có nhiều cầu thủ từng ngồi dự bị ra chơi và cũng chỉ cần hòa là nhất bảng. Cuộc giằng co giữa hai đội diễn ra bình thản cho đến khi bất ngờ Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn trước cho Viettel trên chấm phạt đền. Nếu vẫn giữ kết quả này, đồng thời Phố Hiến qua mặt Long An từ năm bàn trở lên, SL Nghệ An sẽ bị loại. Rất may đội bóng xứ Nghệ kịp vùng dậy san bằng 1-1 do công Văn Việt, trong lúc Phố Hiến đè bẹp Long An 4-0. Như vậy, hai cặp đấu bán kết giải U-21 quốc gia diễn ra ngày 17-12: Viettel - Đồng Tháp, Nam Định - SL Nghệ An. TT