Á quân V-League TP.HCM đột phá tìm… tiền

Cách đây khoảng một tháng, Next Media tổ chức Hội thảo về vai trò của IT trong việc tìm doanh thu cho bóng đá. IT là một mảnh đất màu mỡ nhưng bóng đá Việt Nam còn bỏ hoang, trong khi nhiều CLB phải sống bằng “bầu sữa” từ trên rót xuống, không tự nuôi mình được. Nay CLB TP.HCM quyết xâm nhập vào với nhiều hình thức, đó là ứng dụng Wservice (World Service).



Lễ ký kết hợp tác giữa CLB TP.HCM và đối tác.

Sau ngôi á quân V-League 2019, TP.HCM tràn trề cơ hội dự cúp châu Á mùa 2020. CLB này quyết định tự tìm những hướng làm ăn, làm ra tiền từ chính thương hiệu bóng đá của mình.

Để tương tác với dịch vụ này, CLB TP.HCM nhận được sự tư vấn và bảo trợ của công ty Nam Hương- Global Sport Managemant. Đơn vị này cũng từng tư vấn “mối lương duyên” Vinamilk cho VFF.

Wservice- Moblie VIP Card là ứng dụng hoạt động trên ĐTDĐ giúp kết nối sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trên toàn cầu để chăm sóc khách hàng.



CLB TP.HCM quyết tâm đứng trên đôi chân của mình.

Fan hâm mộ CLB TP.HCM chỉ cần tải “app” qua mã QR code của đội bóng. Đội bóng sẽ nhận được 5% từ chi tiêu của người hâm mộ trên các sản phẩm qua dịch vụ Wservice.

Trong buổi lễ ký kết hợp tác này, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Mùa này TP.HCM xuất sắc cán đích thứ nhì. CLB sẽ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững bằng đào tạo các tuyến trẻ theo chuẩn FIFA. Hiện CLB cũng đã có học viện hợp tác với CLB Juventus để đào tạo trẻ hiệu quả tại Vũng Tàu. CLB phải tự thân vận hành và phát triển bền vững qua việc nắm bắt những công nghệ và xu thế của thế giới bóng đá đang làm…”.

Đây sẽ là một mô hình rất hay và phù hợp với xu thế phát triển của bóng đá hiện đại. Việt Nam có những CLB có lượng fan vô cùng lớn như SL Nghệ An, Thanh Hóa, HA Gia Lai, Hà Nội…nhưng “mảnh đất màu mỡ” này chưa được khai thác một cách triệt để. Trong khi đó nhiều đội sống bằng “bầu sữa” của ông bầu “nắng mưa thất thường” bất chợt “rút ống sữa” là đội bóng điêu đứng.