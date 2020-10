Bảng A có hai trận chung kết lượt cuối

Lượt trận thứ hai bảng A VCK U-15 quốc gia diễn ra chiều 19-10 thật kịch tính. Đương kim vô địch SL Nghệ An dẫn trước nhưng chủ nhà B. Bình Dương rơi vào thế “thắng hay là chết”.

Ra quân trận đầu, U-15 Bình Dương đã thua trận trước Viettel 1-2, trong khi đó SL Nghệ An đánh bại TP.HCM 3-0. Chính vì thế qua lượt trận thứ hai, thầy trò của Huỳnh Keskey cần phải thắng để nuôi hy vọng và cả danh dự của đội chủ nhà.



U-15 Bình Dương có cuộc lội ngược dòng kịch tính trước đương kim vô địch SL Nghệ An. Ảnh: BTC

Thế trận diễn ra giữa nhà vô địch SL Nghệ An và chủ nhà diễn ra cực căng. SL Nghệ An có bàn thắng trước từ chấm 11m ngay phút 15 khi hậu vệ Bình Dương phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11m, Phạm Minh Hiếu mở điểm cho SL Nghệ An. Tuy nhiên sau đó thì Bình Dương có bàn san bằng chỉ ba phút sau đó do công Lê Trung Toàn. Càng về cuối trận, thế trận thuộc về SL Nghệ An khi sức bền tốt hơn.

Thế nhưng bất ngờ xảy ra khi Cao Hoàng Hải có pha đá phạt bất ngờ ngoài vùng cấm, bóng bay vào góc gần mang về ba điểm quý giá cho đội bóng chủ nhà.

Ngược dòng và vượt qua được đương kim vô địch SL Nghệ An, U-15 Bình Dương tiếp tục hy vọng khi lượt cuối họ gặp TP.HCM, trong khi đó SL Nghệ An đá “chung kết bảng” với Viettel.

Trận đấu trước đó của bảng A. Viettel đã hòa TP.HCM 1-1.

Chiều 20-10 giải tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng B.