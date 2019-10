'Bão chấn' cướp đi gần nửa đội hình tuyển Thái khi tiếp UAE

Không chỉ có mỗi nhạc trưởng Chanathip chấn thương trong trận Consadole Sapporo thua Gamba Osaka 0-5, hiện tuyển Thái Lan đã mất bốn trụ cột cho công việc chuẩn bị tiếp UAE trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng G của tuyển Thái Lan.



Peeradon...

Vậy là cả ba đội thuộc bảng G đều đang gặp “bão chấn thương” là Việt Nam, Malaysia và cả Thái Lan.

Thái Lan hiện đứng đầu bảng G với một trận hòa và một trận thắng (4 điểm), xếp thứ nhì là UAE (một trận, 3 điểm), thứ ba thuộc về Malaysia (hai trận, 3 điểm), thứ tư là Việt Nam (một trận, 1 điểm), Indonesia xếp cuối bảng vì hai trận toàn thua.



... Và Thitiphan đều chấn thương trong trận gặp Việt Nam ngày 5-9 vừa qua.

Theo kết quả chụp MRI thì Chanathip nghỉ dưỡng thương 2-3 tuần. Trong những ngày tới, HLV Nishino của tuyển Thái Lan sẽ chờ đợi kết quả từ bác sĩ và “quyết” trường hợp của Chanthip có nằm trong danh sách đăng ký hay không.

Ngoài Chanthip thì ba trụ cột khác thường đá đội hình xuất phát là Tristan Do (hậu vệ phải) cũng đã rời tuyển vì chấn thương. Cầu thủ khác đang chơi J- League 1 cũng bị loại là Thitiphan, bị chấn thương trận tiếp Việt Nam (ngày 5-9) chưa bình phục. Tương tự là Peeradon, cũng chấn thương trong trận gặp Việt Nam và chưa thể trở lại.



Chanathip (số 10) cũng đang gặp chấn thương.

Chuẩn bị tiếp UAE ngày 15-10, tuyển Thái Lan đá giao hữu với Congo ngày 10-10, đó sẽ là cơ hội để HLV Nishino thử nghiệm bốn vị trí mà bốn trụ cột chấn thương để lại.

UAE rất mạnh và là đội bóng có thể hình cao to nên vừa rồi HLV Nishino gọi lại những cầu thủ có thể hình cao to để đối đầu với hàng phòng ngự to khỏe của UAE như trung phong Dangda, Suphanat…