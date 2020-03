Bật mí nguyên nhân HLV vô địch SEA Games bị chủ tịch sa thải

Sau hai ngày gây bão thời “nằm nhà soi mọi thứ” trước dịch COVID-19, giới hâm mộ bóng đá Thái Lan cũng đã tường tận vụ HLV Choketawee Promrat bị trảm khi bất bại ở Thai-League 2020.

Bốn lượt trận Thai-League 2020, Thai Port có ba thắng, một hòa, đứng thứ ba bảng tổng sắp, một sự đề-pa trong mơ ấy vậy mà nhà cầm quân Choketawee bị nữ Chủ tịch CLB Thai Port, bà Nualpham Lamsam “trảm” không thương tiếc.



Bà Chủ tịch Lamsam liên tục bị đặt câu hỏi hoài nghi qua vụ trảm HLV Choketawee.

HLV Choketawee là cựu trung vệ tuyển Thái Lan từng hai mùa chơi cho Bình Định thời thi đấu V-League, nhiều năm là trợ lý HLV Kiatisak cả đội U-23 và tuyển quốc gia. Chính HLV Choketawee làm HLV trưởng đưa U-23 Thái Lan vô địch SEA Games 2015 ở Singapore.

Những ngày qua, khi mọi sự kiện bóng đá ở Thái Lan đứng hình thì hàng triệu người hâm mộ nằm nhà thành “thánh soi”. Họ gây áp lực cực lớn lên bà chủ tịch CLB Thai Port, cũng là cựu trưởng đoàn tuyển nữ Thái Lan đòi giải thích nguyên nhân sa thải HLV Choketawee.



HLV Choketawee để đội thua Ceres Negros là điều không thể chấp nhận được.

Và bà Lamsam buộc phải lên tiếng giải thích tường tận: “Với Thai Port, một CLB lớn mạnh, giàu có sẵn sàng đáp ứng mọi con người, ngoại binh giỏi để CLB hùng mạnh lên, Thai Port luôn trăn trở và muốn khẳng định mình không chỉ ở Thái Lan và trên trường quốc tế, cụ thể là AFC Champions League. Nhưng ở vòng sơ loại Champions League, Thai Port thua ngay trên sân nhà trước Ceres Negros của Philippines 0-1 và bị loại là điều khó có thể chấp nhận. Đã vậy ở League Cup vòng đầu cũng thua Chiang Rai 0-2 cũng không thể chấp nhận được.



Thai Port không chỉ quan tâm điểm số trên bảng xếp hạng Thai-League mà còn những giải đấu khác nữa. Mọi người hãy thử đặt mình trong lãnh đạo Thai Port khi đội thua Ceres Negros của Philippines và bị loại thì có chấp nhận được không?!”.

Về mặt cá nhân, tôi là HLV Choketawee là bạn (Choketawee 44 tuổi) nhưng công việc là phải đặt lý trí lên hàng đầu. Tôi sa thải anh ấy không phải là ghét bỏ nhưng phải tìm một HLV làm được những gì CLB đầu tư. Tôi vẫn để Choketawee làm thành viên trong Ban huấn luyện Thai Port chứ đâu phải thanh lý hợp đồng - nữ doanh nhân giàu có nói.

Về vấn đề bị can thiệp vào chuyên môn từ chủ tịch, chính bà giải thích rằng, không có chủ tịch CLB nào mà không can thiệp vào cả, chủ tịch có nhiệm vụ chung và lớn trong đó có việc giám sát, điều hành để đội tiến lên phía trước. Bởi mọi thứ đều liên quan đến người lãnh đạo, trong đó có cuộc sống của nhiều gia đình thành viên CLB. Và mọi người cũng nên hiểu rằng, không phải can thiệp vào chuyên môn mà là sự hợp tác, sự hợp tác này nó sẽ luôn đồng hành xuyên suốt của CLB từ xưa đến nay và tương lai cũng thế.

Bà Lamsam còn cho biết thêm, đây là những lời giải thích cuối cùng về việc HLV Choketawee bị cho thôi việc.