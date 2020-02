Công Phượng ghi bàn, TP.HCM có trọn ba điểm

Sang Singapore làm khách ở lượt trận thứ hai bảng F AFC Cup, TP.HCM có chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Hougang Utd. Công Phượng ghi bàn mở tỷ số cho TP. HCM ngay phút thứ 8 từ pha dọn cỗ của Phi Sơn. Nếu may mắn hơn Công Phượng có thể còn tỏa sáng hơn bằng cú hat trick chứ không chỉ một bàn.



TP.HCM có trận thắng tại Singapore

Phút thứ 5, Công Phượng có pha dứt điểm hiểm hóc, nhưng không hạ được thủ môn Khalil, đến phút thứ 8 thì Phi Sơn tạo cơ hội khác và Phượng đã ghi bàn. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Công Phượng cho TP.HCM ở AFC Cup. Ở trận đầu làm khách tại Yangon, Phượng có bàn san bằng 2-2 cho đội nhà.



Amido Balde ăn mừng cú đúp cùng đồng đội

Hai bàn thắng còn lại của đội khách TP.HCM đều do công của Amido Balde thực hiện vào cuối hiệp và phút 59. Trước khi Balde hoàn thành cú đúp thì chính Công Phượng có pha đột phá rất dũng mãnh ngoài cánh vào qua ba hậu vệ đối phương rồi dứt điểm cũng hiểm bóng, song bóng bay chìm và dội cột. Bóng văng ra khiến Phi Sơn lao đến cướp bóng rồi chuyền vào cho Balde bật cao đánh đầu gia tăng cách biệt 3-0 cho TP.HCM.

Làm khách lại dẫn trước 3-0 quá an toàn, khi đối thủ không phải là mạnh, TP.HCM sinh ra chủ quan, khinh địch, dâng cao đội hình để hai lần bị hồi mã thương và thua bàn.



Công Phượng (21) có bàn thắng thứ 2 cho TP.HCM

Ở bàn rút ngắn 1-3 từ chấm 11m là do hàng phòng ngự rút về không kịp để thủ môn Bùi Tiến Dũng phải lao ra cứu nguy và phạm lội dẫn đến phạt đền. Trên chấm 11m Plazibat sút thắng “chuyên gia bắt phạt đền” Bùi Tiến Dũng rút ngắn 1-3 cho Hougang.

Hai phút sau đó, TP.HCM vẫn tiếp tục chủ quan, khi hàng phòng ngự dâng cao rồi bị Gougang Utd phản công, chính Plazibat lại hoàn thành cú đúp và giúp đội rút ngắn 2-3.



Trên sân Rizal Memorial, Than Quảng Ninh chia điểm cùng Ceres Negros

Cũng may TP.HCM kịp tỉnh ngộ và bảo vệ kết quả mong manh 3-2 trong thời gian còn lại của trận đấu. Ở cặp đấu cùng bảng Yangon Utd thắng Lao Toyota 3-2. Như vậy sau hai lượt trận, TP.HCM lẫn Yangon Utd dẫn đầu đều có cùng bốn điểm và hiệu số bàn thắng/bại như nhau 5/4 và hai đội đối đầu nhau hòa 2-2.

Ngày 10-3 tới, TP.HCM về đá sân nhà Thống Nhất tiếp Lao Toyota.

Ở bảng G, Than Quảng Ninh làm khách trước Ceres Negros tại Manila. Jermie Lynch vẫn có bàn mở điểm trước cho Than Quảng Ninh ở phút 26 giống như trận làm khách trước Bali Utd. Cuối cùng Than Quảng Ninh thua ngược 1-4. Tuy nhiên lần này, Than Quảng Ninh có kết quả tốt hơn.

Sau khi bị đội khách dẫn trước trên sân Rizal Memorial, Ceres Negros có hai bàn do công Maranon ghi vào các phút 45+2 (phạt đền) và 62. Hải Huy có bàn san bằng ở phút 70 cho Than Quảng Ninh. Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu. Trận đấu cùng bảng, Preah Khan của Campuchia bất ngờ đánh bại Bali Utd 2-1.

Lượt trận thứ ba, Than Quảng Ninh tiếp tục đi đá sân khách, sang Campuchia gặp Preah Khan ngày 11-3. Sau hai lượt trận, đội bóng đất mỏ của Việt Nam đang đứng chót bảng G khi chỉ có một điểm. Ceres Negros dẫn đầu.