Công Phượng là một trong sáu chân sút đáng xem nhất AFC Cup

Ngày 12-2, quả bóng AFC Cup 2020 khu vực ASEAN bắt đầu lăn. AFC chỉ ra những chân sút đình đám đáng xem nhất ở các bảng đấu khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Công Phượng của CLB TP.HCM là một trong sáu chân sút đáng xem.



Than Paing (24) sẽ đối đầu với TP.HCM chiều 11-2.

Công Phượng được AFC đưa lên vị trí hàng đầu trong số sáu cầu thủ. Sau nhiều năm khoác áo các đội tuyển Việt Nam từ U-19, U-23, Olympic, đội tuyển Việt Nam, nay Công Phượng mới có cơ hội khoác áo CLB đá AFC Cup. Cầu thủ 25 tuổi từng đá tại Nhật, Hàn Quốc và Bỉ và là một tiền đạo tài năng của tuyển Việt Nam.

Công Phượng có những danh hiệu á quân U-23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018. Công Phượng được xem là “vũ khí” của TP.HCM với khả năng đi bóng, kỹ thuật và tốc độ. Dù lần đầu về khoác áo CLB TP.HCM nhưng Công Phượng được đánh giá là át chủ bài của CLB lần đầu tham dự giải này.

Cùng với Công Phượng, các chân sút khác như Ilija Spasojevic của Bali Utd (Indonesia) cũng được đánh giá cao.

Cùng với đó là Than Paing của Myanmar, một tiền đạo có chiều cao và sức mạnh rất ấn tượng. Than Paing góp công đáng kể giúp CLB Yangon Utd đánh bại Andera của Brunei ở vòng Play off để vào vòng bảng AFC Cup 2020.

Kế đến là Stephan Schrock của CLB quen thuộc Ceres Negros của Philippines. Người đội trưởng U-22 Philippines tại SEA Games 30 vẫn tiếp tục sẽ tỏa sáng ở AFC Cup năm nay cùng CLB này. Schrock kiến tạo sáu đường chuyền thành bàn ở CLB tại AFC Cup 2019.

Thứ năm là Befolo Mbarga. Tiền đạo này ghi 36 bàn thắng cho CLB Preah Khan Reach Rieng giúp CLB lên ngôi Campuchia lần đầu. Ở hai trận vòng Play off vừa qua, Mbarga ghi ba bàn vào lưới CLB Master 7 của Lào để bước vào vòng bảng AFC Cup 2020.

Thứ sáu là Stipe Plazibat của Hougang Utd, một CLB của Singapore cùng bảng với TP.HCM. Tiền đạo người Croatia, 30 tuổi này là chuyên gia sút phạt.